Grotta del Caglieron, un formaggio di nicchia che piace sempre di più agli americani

Arrivano soprattutto dagli Stati Uniti le maggiori richieste per poter assaporare il gusto, il profumo, l’aroma del Grotta del Caglieron, un formaggio di nicchia che porta in tavolo gli odori della montagna, del verde della campagna, del Veneto. Nel 2020 si è aggiudicato il prestigioso premio “Dino Villani”, indetto dall’Accademia Italiana della Cucina e da quel momento la sua produzione è aumentata di molto e la sua commercializzazione si è allargata agli Stati Uniti e a vari mercati europei.

Il formaggio Grotta del Caglieron

Il produttore è AgriCansiglio, parte del gruppo Latteria di Soligo

Il Grotta del Caglieron è uno dei formaggi di nicchia del nostro paese, realizzato da AgriCansiglio entrata, da più di un anno, a far parte del gruppo Latteria di Soligo, una cooperativa lattiero-casearia che raccoglie il latte dei soci delle provincie di Treviso, Belluno e Pordenone che dovrebbe toccare quota 78 milioni di ricavi a fine anno. AgriCansiglio incide per il 5% sul fatturato di Latteria di Soligo.

Il presidenrte di Latteria di Soligo, Lorenzo Brugnera

Nella grotta di San Lucio per arricchirsi di sapori e profumi

«È un prodotto tipico dell’altopiano del Cansiglio e Piacera - dice Lorenzo Brugnera, presidente di Latteria di Soligo - trasformato a crudo e senza alcun trattamento termico. Le forme di questo formaggio, appena fatte, si lasciano riposare per più di 2 mesi in una grotta naturale, conosciuta come grotta di San Lucio o anche grotta del formaggio per le sue caratteristiche naturali e per il microclima costante e ciò influenza la sua manutenzione arricchendolo di sapori e profumi particolari, esaltandone la tipicità fino a trasformarlo quasi in una delle pietre di arenaria che un tempo venivano estratte per decorare stipiti e capitelli. Il Grotta del Caglieron sta trovando sempre più consensi. Da qualche tempo aumentano le richieste in particolare dal Nord America e da parte dell’Europa». Come tutte le ghiottonerie, «lo si trova anche nei ristoranti e alberghi di nicchia e nelle boutique del formaggio oltre che nei nostri negozi nel Nordest», conclude Lorenzo Brugnera.