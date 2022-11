Ponticorvo, ad Alvignano un caseificio digitale ed inclusivo

Quanta malinconia, insieme con disillusione, viene provocata dalla scoperta del cosiddetto greenwashing: l’ecologia di facciata, il fare finta di essere attenti all’ambiente e seguaci della sostenibilità. Ve ne sono tanti, purtroppo, di operatori che fanno greenwashing. Quale il sollievo, quale la gioia manifesta, nell’acclarare l’esistenza di realtà che per davvero, dimostrandolo nella prassi quotidiana, a sua volta frutto di vision e di grande progettualità, tendono all’impatto zero e puntano alla vera sostenibilità ambientale.

Un gioiello così lo si trova al Caseificio Ponticorvo, nei pressi di Alvignano (Ce), là dove vivono le bufale, là dove si fa ogni giorno, tutti i giorni, la Mozzarella di Bufala Campana Dop. Smaltimento di acque reflue, energie rinnovabili mediante impianto fotovoltaico, produzione permeata di adeguata tecnologia per il telecontrollo dei flussi produttivi.

Il caseificio

L'innovazione di Ponticorvo

Siamo alla terza generazione della famiglia Ponticorvo. L’azienda nacque nell’anno 1968. Adesso al governo dell’impresa ci sono i fratelli Anna, Antonino e Giusy. Mamma Brigida a sovraintendere cross il funzionamento aziendale. Papà Massimo, purtroppo scomparso di recente, lanciò la nuova sfida della ricollocazione ideando, lungimirante la vision, la nuova sede, sempre ad Alvignano, poco distante dalla precedente che assolutamente non chiude e che anzi, dopo opportuna ristrutturazione, vedrà la lavorazione di prodotti originali. Questa nuova sede è linda, bianco il colore dominante, polifunzionale.

Il caseificio propriamente detto in backstage, ammirevole la laboriosità dello scarico del latte bufalino conferito da allevatori ubicati nel raggio di una dozzina di chilometri, e la celerità e la precisione del carico del prodotto finito, pronto a raggiungere su gomma con mezzi propri l’aeroporto di Fiumicino in modo che il gourmet giapponese mangia domani la Mozzarella di Bufala Campana Dop che Antonino ha fatto stamane. E così, anche per gli altri mercati asiatici, per l’Europa e per l’America.

Mozzarella esportata in tutto il mondo

Non solo caseificio

In front office, vista piacevolissima e tale da far venire acquolina, il bar con attiguo attrezzato angolo gastronomia; enoteca con grandi vini proposti a prezzi di commovente onestà. Banco salumeria con eccellenze casearie da tutta l’Italia e salumi altrove introvabili.

Al primo piano, il ristorante e la braceria-pizzeria. Mirata degustazione degli esiti della lavorazione del latte di bufala: la ricotta, la provola e, ovviamente, la squisita porcellana bianca, la Mozzarella di Bufala Campana Dop, di cui il Caseificio Pontecorvo è tra i maggiori produttori. Giusy propone la degustazione anche di altri formaggi, non solo da latte di bufala ma anche da latte vaccino e da latte ovino. Squisiti anch’essi.

Altrettanto eccellenti le proposte di salumi in gran parte provenienti dalla vicina Irpinia. Vini campani ben serviti, alla giusta temperatura e negli appropriati calici. Il raro, non ancora famoso Moscato di Baselice, si abbina felicemente al dolce che fa Giusy: libabù. Crema di limoncello, babà e yogurt da latte di bufala. Di grande bontà, già libabù da solo vale la sosta!

Caseificio Ponticorvo è il Paese che va, il Paese vincente perché sa fare bene le cose buone che piacciono al mondo e le fa nel rispetto vero, convinto e palese, dell’ambiente.