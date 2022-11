Arrigoni Battista e Batavia, in coppia per piatti social a base di formaggio

Si è “schiusa” una nuova collaborazione per il caseificio Arrigoni Battista; il noto chef torinese Nicola Batavia, membro di Euro-Toques, preparerà ogni mese, in esclusiva per i canali social, una nuova ricetta con protagonisti i pluripremiati formaggi che da più di 100 anni vengono prodotti a Pagazzano (Bg) e conquistano oggi il palato di 50 Paesi in tutto il mondo.

Dalla cucina del nuovo bistrò The Egg Torino (inserito nel prestigioso ristorante Birichin), la cui proposta gastronomica ruota intorno all’uovo e alla sua semplicità, nasce il format Eggs & Cheese - by Nicola Batavia e Arrigoni Battista; lo chef proporrà al pubblico social di Arrigoni Battista e di The Egg innovative ricette pensate per essere replicate con facilità, senza tralasciare raffinati tocchi di stile che conquisteranno anche il pubblico gourmand.

Formaggio al centro delle ricette

Degustazione direttamente in menu

Chi vorrà, potrà gustare le proposte di Arrigoni Battista e dello chef Batavia che saranno proposte nel menu di The Egg, il tutto seguendo rigorosamente la stagionalità dei prodotti di accompagnamento ai formaggi, come nello stile dello chef.

Il via è stato dato lunedì 7 novembre. Il piatto di apertura è stato il “Carciofo ripieno al Gorgonzola Dop Piccante Arrigoni Battista in zuppetta di cavolo nero”, attualmente in menu, la prossima ricetta sarà presentata a dicembre.

“Sono un uomo fortunato, uno di quelli che ha trasformato la passione in lavoro e lo fa ogni giorno con lo stesso entusiasmo - afferma Nicola Batavia -. Sono un cuoco italiano, uno chef che crede nella cultura dell’alimentazione, nella qualità e stagionalità dei prodotti e ricercatezza dei piatti”

Nicola Batavia

I formaggi selezionati

Tra i formaggi selezionati dallo chef Batavia dalla ricca produzione Arrigoni Battista, i tre Dop dell’azienda casearia bergamasca - Gorgonzola, Taleggio e Quartirolo - e alcune eccellenze esclusive della la linea “Unici”, come il Lucifero, erborinato caratterizzato dall’aggiunta di peperoncino, recentemente premiato in Brasile con una preziosa medaglia di Bronzo al concorso internazionale ExpoQueijo; il Rossini, formaggio erborinato affinato per un periodo di quasi due mesi in vinacce di uva passita e il BerghemBlu, sofisticato risultato della sapiente e antica professionalità dei casari dell’azienda che riporta alla luce sapori e profumi tipici dei primi grandi erborinati italiani.