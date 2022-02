A Sigep, Debic porta tutto il buono di un dolce equilibrato

Debic, storica azienda leader nel panorama dei prodotti lattiero-caseari per uso professionale dedicati a chef e pasticceri, sarà presente anche quest’anno al Sigep, l'appuntamento professionale più importante al mondo dedicato all'arte del dolce, che si terrà a Rimini dal 12 al 16 marzo 2022.

Facile riconoscere nel concept scelto per la partecipazione a Sigep, “Alchimie in equilibrio”, la firma del Maestro Leonardo Di Carlo, ambassador Debic. Il tema invita a mettere in atto una riflessione pragmatica e scientifica sulla pasticceria, senza rinunciare all'estro creativo e ricercando sempre l'equilibrio nella proposta, nella ricettazione e nella gestione della propria attività, perché anche per uscire dagli schemi ci vuole equilibrio.

Alcuni dei prodotti professionali di Debic

Focus sulle occasioni speciali

In vista di Sigep 2022, Debic ha deciso di organizzare la propria vetrina per occasioni di consumo: colazione, aperitivo, feste, proposta domenicale e tea time; durante la manifestazione il brand, assieme al proprio team di professionisti, sviscererà tutti i segreti per costruire una proposta equilibrata e creativa per ogni occasione. È infatti molto importante essere in grado di offrire ai propri clienti soluzioni mirate per le loro esigenze, mettere a loro disposizione un’ampia offerta ragionata sulle varie occasioni di consumo, può essere un elemento distintivo per un’attività commerciale.

Sono numerosi gli appuntamenti in programma allo stand Debic, una collezione di dimostrazioni realizzate da grandi Maestri come Leonardo Di Carlo, l’alchimista della pasticceria per eccellenza e firmatario del concept di Debic a Sigep 2022, Loretta Fanella e Davide Malizia, Miglior Artista dello zucchero al mondo, si affiancherà ad approfondimenti a cura del team Debic che vedranno come protagonisti professionisti del calibro di Andrea Bonati e Antonio Cuomo, culinary advisor Debic. Ad animare lo stand Debic ci saranno anche alcuni interessanti eventi organizzati in collaborazione con i media partner del brand. Un calendario fitto e certamente imperdibile attende gli addetti ai lavori allo stand di Debic.

Antonio Cuomo e Leonardo di Carlo

L'occasione per scoprire le ultimissime novità

Sigep sarà inoltre il palcoscenico d’eccellenza per presentare gli ultimi progetti di casa Debic: Cream Plus Macarpone Debic, un mix di panna e mascarpone pronto all'uso, perfetto per impreziosire piatti dolci e salati e Cream Cheese Debic, un formaggio spalmabile dal gusto delicato e fresco, ideale per cheese cake e bavaresi. Cream Cheese Debic farà il suo debutto proprio in occasione del Sigep, in cui verrà presentato al pubblico in anteprima, Cream Plus Mascarpone Debic sarà invece oggetto di un’interessante demo a cura di Davide Malizia. Questi due prodotti saranno indubbiamente i veri protagonisti della manifestazione e siamo certi che conquisteranno anche il palato dei più scettici.

L’appuntamento a Sigep, per tutti i professionisti del settore è allo stand 120 del padiglione B5.

Debic Italia

Via Paracelso 18 - 20864 Agrate Brianza (Mb)

Tel 039 607 2500

www.debic.com