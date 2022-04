Caseificio Genn'è Sciria, formaggi di qualità nel Medio Campidano

Piccole realtà del mondo agroalimentare che crescono all'insegna della qualità. Avviene ad Arbus, in Sardegna, nella provincia del Medio Campidano. Il piccolo caseificio Genn'è Sciria, si trova in un sito minerario di epoca romana dichiarato dall'Unesco "Patrimonio dell’Umanità".

Struttura agricola multifunzionale, nata nel 2005 con l'obiettivo di valorizzare l'azienda ovi-caprina, in un una zona dove da sempre esistono questi allevamenti. Il gregge di oltre un centinaio di capi, vive allo stato brado e si nutre di macchia mediterranea, erbe aromatiche ed endemiche che rendono i derivati del latte, formaggi e ricotte, inconfondibili. Prodotti unici, con particolari qualità nutrizionali, sensoriali e caratteristiche organolettiche eccellenti.

I prodotti di Genn'è Sciria ad Arbus

Da gustare in tutta la sua bontà il formaggio semicotto caprino con latte di capra, agente gagliante vegetale e sale. Si sente tutta la genuinità, il calore e il sapore di una natura rigogliosa e ancora incontaminata. Tutto con lavorazione artigianale, con gli influssi dei venti marini. La specialità dei prodotti di Genn'è Sciria si ritrova anche nei tomini e nei formaggi innovativi con caglio vegetale ed avvolti in crosta di argilla con olio extra vergine d'oliva, miele, ed erbe selvatiche quali rosmarino, mirto e lavanda selvatica.

Accanto ai formaggi la birra "4 Mori"

Un piccolo gioiellino, nel cuore del Medio Campidano che produce formaggi con cappatura di cera d'api e rilievi in superficie che donano ai latticini un sapore corposo e deciso .Una grande sfida per una piccola realtà imprenditoriale, voluta soprattutto dai giovani del posto che consigliano di gustare i loro formaggi con le birre dei “4 Mori” prodotte negli antichi locali della Miniera di Montevecchio. Bionde e rosse nascono da un processo accurato e nel rigoroso rispetto dell'editto della purezza bavarese del 1516. Birre che si contraddistinguono con i numeri dei vari pozzi, dall'anima fiera e dal carattere forte come sono i sardi.