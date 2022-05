Casearia Carpenedo, medaglia d'oro di formaggi affinati

La Casearia Carpenedo, oggi riconosciuta come primo laboratorio di affinamento di formaggi in Italia nasce dalla grande visione creativa del suo fondatore Antonio Carpenedo, fin da bambino animato da una passione che da sempre è inscritta nel dna di famiglia. Quella sviluppata da Carpenedo è una vera e propria arte, interpretata fin dall’inizio con grande passione, lavorando materie prime selezionate con cura e regalando profumi e sentori unici; è una narrazione ogni volta diversa, frutto di una estrema sensibilità e amore per la famiglia e per la vita.

Casearia Carpenedo a Cibus 2022

L'azienda si trova a Camalò, in provincia di Treviso, e Alessandro Carpenedo è il direttore commerciale. «Siamo alla quarta generazione nel mondo del formaggio - ha raccontato a Cibus - e siamo diventi leader nel mondo dei formaggi affinati».

Un'esperienza che ha dato forma a un vero e proprio Metodo Carpenedo. «Dopo che i formaggi sono stati prodotti noi ci occupiamo di affinarli, in zone particolari - ha proseguito - Il formaggio così si evolve. A quel punto diamo vita a una fermentazione naturale e con ingredienti extracaseari che danno vita a prodotti con un gusto unico ed equilibrato».

Alessandro Carpenedo

Mercati diversi e premi

Carpenedo si rivolge sia al retail specializzato, con le forme intere, sia alla ristorazione o al travel retail, con formaggi porzionati. «Siamo presenti per esempio all'aeroporto di Roma, dove turisti e viaggiatori possono acquistare un pezzo del nostro formaggio, che è anche un pezzo della nostra storia, che viene raccontata sull'etichetta», ha aggiunto Alessandro.

Lo scorso anno poi la Casearia Carpenedo ha raccolto diversi premi ai Mondiali del formaggio, svoltisi ad Oviedo: 7 podi e una medaglia Super Gold con il suo erborinato Basajo.

La gamma di Casearia Carpenedo

La gamma di produzione comprende prodotti esclusivi tra formaggi erborinati, affinati o selezioni speciali in edizione limitata, per un’offerta di indiscussa eccellenza e varietà a prova dei palati più esigenti. In particolare ricordiamo; Blu61, Vento d’Estate, l’Ubriaco, marchio coniato e registrato proprio dall’azienda, considerando che nella tradizione contadina non aveva un nome, e disponibile nelle versioni al Raboso, al Prosecco doc e all’Amarone Valpolicella Docg. A questi si aggiunge una linea di formaggi tradizionali a marchio Carpenedo quali il Gorgonzola Dop o l’Asiago Dop.