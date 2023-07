Tripletta di medaglie per i formaggi Sabelli

Successo per il Gruppo Sabelli, che ha conquistato la giuria dell’International Taste Institute di Bruxelles. Sono 7 le stelle d’oro, assegnate a tre suoi prodotti di eccellenza: Stracciatella di burrata, Burratina e Ricotta di affioramento, tutte prodotte con cura artigianale nello stabilimento di Ascoli Piceno.

I premi al Gruppo Sabelli dell’International Taste Institute di Bruxelles

I premi di Sabelli

«Questo riconoscimento internazionale conferma il valore del saper fare, del rispetto della tradizione e dell’attenzione per la qualità che sono tratti distintivi della nostra azienda fin da quando è stata avviata dal mio bisnonno Nicolangelo, nei lontani anni ’20 del Novecento - ha commentato, amministratore delegato dell’azienda insieme al cugino Simone Mariani - Oggi siamo noi esponenti della quarta generazione di famiglia a portarli avanti con orgoglio e passione, in un’ottica di innovazione e miglioramento costante»

Come dicevano, l’edizione 2023 dell’International Taste Institute ha assegnato a Sabelli questi tre riconoscimenti:

3 Stelle d’oro per la Stracciatella di Burrata - Punteggio 91,6%

2 Stelle d’oro per la Burratina - Punteggio 88,9%

2 Stelle d’oro per la Ricotta di affioramento - Punteggio 88,2%

Le 7 stelle d’oro conferite a Sabelli dall’International Taste Institute di Bruxelles si affiancano alle 12 stelle d’oro che il gruppo marchigiano ha ottenuto per 5 yogurt del Caseificio Val d’Aveto:

3 Stelle d’oro per lo Yogurt Colato Bianco – Punteggio superiore al 90%

3 Stelle d’oro per lo Yogurt Colato con Pistacchio - Punteggio superiore al 90%

2 Stelle d’oro per lo Yogurt Colato con Nocciola Piemonte IGP - Punteggio tra l'80 e il 90%

2 Stelle d’oro per lo Yogurt Colato con Miele di Tiglio - Punteggio tra l'80 e il 90%

2 Stelle d’oro per lo Yogurt Colato con Pralinato Croccante - Punteggio tra l'80 e il 90%

International Trade Instituite di Bruxelles, come avviene la scelta

I premi sono frutto della degustazione effettuata da oltre 200 esperti di assaggio, provenienti da oltre 20 Paesi, che fanno parte delle più prestigiose associazioni di chef e sommelier. I prodotti sono analizzati e valutati alla cieca, seguendo una metodologia rigorosa e neutrale: al momento dell’assaggio, infatti, gli esperti degustatori non conoscono né il marchio del prodotto né la sua origine. Nel panel di giurati dell’International Trade Instituite di Bruxelles figurano nomi di spicco del panorama enogastronomico mondiale, come Christian Brancaleoni (Miglior Sommelier italiano, 2022), Ferran Vila-Pujol, (Miglior Sommelier spagnolo 2022), Alain Nonnet (2 Stelle Michelin), Bernard Vaussion (Head chef to the president of France), e Julie Dupuis (Miglior donna Sommelier del mondo).