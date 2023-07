Il gorgonzola di Latteria Soresina eletto miglior formaggio italiano

Al primo colpo il Gorgonzola di Latteria Soresina ha fatto centro! In una delle vetrine internazionali più importanti al mondo, l’International Cheese & Dairy Awards svoltasi nella contea dello Staffordshire in Inghilterra, il Gorgonzola Dolce Cremificato Soresina ha vinto non solo la medaglia d’oro come miglior formaggio Gorgonzola Dop ma, ancor più importante, come miglior formaggio italiano in assoluto. «Solo pochi mesi fa, per la precisione a gennaio 2023, abbiamo concluso l’acquisizione da parte di Latteria Soresina del 100% del capitale della Oioli Fratelli, caseificio di eccellenza nella produzione di Gorgonzola Dop - dichiara Michele Falzetta, direttore generale di Latteria Soresina - la nostra visione è quella di entrare direttamente e da protagonisti nel mercato della terza Dop italiana di formaggi sviluppando una struttura di primissimo livello sia industriale che commerciale e qualitativo. Sotto quest’ultimo punto di vista abbiamo già centrato uno dei primi obiettivi: quello di garantire un controllo di filiera e benessere animale certificati grazie all’utilizzo esclusivamente del latte proveniente dalle stalle dei nostri soci per la produzione del Gorgonzola Dop di Latteria Soresina».

Il Gorgonzola Dolce Cremificato Soresina

Gorgonzola Dolce Cremificato Soresina: caratteristiche eccezionali di dolcezza e cremosità

Il Gorgonzola Dolce Cremificato Soresina è un prodotto di alta gamma tra le varietà di Gorgonzola prodotti nel caseificio dei fratelli Oioli appena acquisito da Latteria Soresina, un formaggio che ha in sé caratteristiche eccezionali di dolcezza e cremosità particolarmente apprezzate sia dal consumatore italiano che estero. Dall’altra parte l'Icda Inglese oltre che una manifestazione di tradizione che ha compiuto 126 anni di storia, è la più grande piattaforma mondiale per sostenere i produttori di formaggi e prodotti lattiero-caseari di livello mondiale sempre ricca di importanti ambasciatori del mondo lattiero caseario che attrae circa 5.500 iscrizioni di formaggi ed oltre 200 espositori ogni anno.

Vincere uno di questi prestigiosi premi significa far parte di un gruppo d'élite tra i migliori della categoria. Il successo qui porta un riconoscimento di alto profilo da parte dei rivenditori del Regno Unito e della scena internazionale, nonché un notevole prestigio per il consumatore finale. Un lancio di buon auspicio per l’azienda Soresinese che nel 2023 prevede un fatturato consolidato nuovamente in incremento con oltre i 500 milioni di Euro.

