Asiago Dop Fresco e Stagionato: semplicemente unico

Tradizione e innovazione sono le due anime di Asiago Dop. Prodotto esclusivamente in quattro province: Vicenza, Trento e una parte di Padova e Treviso, il formaggio Asiago deve il suo nome all’Altopiano di Asiago e alla tradizione casearia millenaria che questa denominazione d’origine protetta preserva e diffonde in tutto il mondo.

Asiago Dop Fresco: stagionatura di almeno 20 giorni

Ogni forma di Asiago Dop è unica, espressione dello stretto legame col territorio d’origine. Fattori naturali come l’ambiente geografico, il clima e la vegetazione uniti alle tecniche di produzione tramandate nel tempo consentono di realizzare un prodotto inimitabile. È così che, pur seguendo lo stesso rigido disciplinare di produzione, Asiago Dop può essere gustato in un’infinita varietà di sapori e profumi che esprimono la personalità del produttore, le caratteristiche del latte, la stagione.

Asiago Dop Stagionato: stagionatura minima di 90 giorni

Una ricchezza che esalta l’essenza di questo formaggio, frutto di un rigoroso processo produttivo e di un’altissima ricerca qualitativa, e valorizza la creatività dello chef. Piatti della tradizione o innovativi, panini gourmet, composizioni fredde o insalate trovano in Asiago Dop un prezioso alleato.

Stagionatura dell'Asiago Dop

Dal ricco e profumato Asiago Dop Fresco, a latte intero, stagionato dai 20 ai 40 giorni, all’Asiago Dop Fresco Riserva, con oltre 40 giorni di stagionatura. Altra tipologia di grande versatilità è quella dell’Asiago Dop Stagionato, a latte parzialmente scremato, nelle stagionature Mezzano (da 4 a 10 mesi di maturazione), Vecchio (da 10 a 15 mesi), e Stravecchio (oltre i 15 mesi di stagionatura).

Ogni diversa tipologia di Asiago Dop ha un suo posto in cucina. Impiegato a scaglie o tocchetti, per un aperitivo di qualità, grattugiato, per un sapore distintivo, inserito come ingrediente sano e naturale di gustosi primi piatti e secondi innovativi, il formaggio Asiago Dop può essere anche un’ottima proposta per i clienti vegetariani scegliendo la tipologia a caglio vegetale, recentemente introdotta dal nuovo disciplinare di produzione, che si collega all’antica tradizione casearia.

