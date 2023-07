Dalla panna liquida a montata: perché è importante conoscere l’overrun?

Conoscere l'overrun della panna è un elemento importante per un pasticcere e scegliere il prodotto migliore per ottenere creazioni irresistibili. L'overrun misura il cambiamento fisico e chimico dalla panna da liquida a montata, aumentando il volume e modificando la consistenza. Questo calcolo è cruciale per comprendere il rendimento e le caratteristiche della panna, consentendo ai pasticceri di selezionare la tipologia giusta per ogni preparazione specifica. Questa conoscenza permette di creare dolci perfetti, offrendo un'esperienza gustativa indimenticabile.

Il concetto di l'overrun è un aspetto importante da conoscere gli chef e i pasticceri, specialmente quando si lavora con panne tecniche. L'overrun consente di valutare quanto la panna liquida si trasformerà durante il montaggio, influenzando la sua leggerezza, struttura e resa. Una panna con un basso overrun, per esempio, è ideale per creare salse dal gusto intenso o farciture che richiedono una consistenza densa e piena. Al contrario, una panna con un alto overrun offre leggerezza e struttura, perfetta per mousse e dessert che richiedono una texture soffice e ariosa.

Mousse allo yogurt, cetrioli canditi e caramello

Debic è un marchio specializzato nella produzione di panne professionali ad alto utilizzo tecnico. Grazie a un trattamento tecnico unico, Debic lega l'acqua libera all'interno della panna, rendendola più performante rispetto a una panna fresca tradizionale. Questo processo consente di ottenere un overrun maggiore, fornendo una resa superiore e garantendo un notevole risparmio. Ad esempio, utilizzando una panna Debic con un overrun del 150%-160% rispetto a una panna normale con una resa del 100%-105%, è possibile ottenere un maggior numero di porzioni con la stessa quantità di panna.

L'overrun e l'utilizzo delle panne Debic si sposano perfettamente con le esigenze ristorative, soprattutto nella preparazione di dessert come mousse e bavaresi serviti in monoporzioni. La maggiore aria incorporata durante il montaggio dona ai dolci un equilibrio di gusti e una struttura leggera. Nella ricetta di una mousse allo yogurt, cetrioli canditi e caramello, l'importante utilizzo di una panna con un alto overrun svolge un ruolo fondamentale nella creazione di un dessert straordinario. Grazie all'alto overrun, la panna montata si trasforma in una consistenza leggera e soffice che si scioglie delicatamente in bocca, donando una sensazione di piacevolezza al palato. L'alto overrun contribuisce a rendere la mousse allo yogurt un'esperienza gustativa straordinaria, una vera delizia per i sensi che conquista i palati più esigenti e che rimane impressa nella memoria.

Il segreto dello chef di Debic

Per ottenere una resa ottimale e un overrun equilibrato nella preparazione a base di panna montata, Debic suggerisce di seguire alcune regole d'oro. Innanzitutto, è fondamentale assicurarsi che tutti gli ingredienti coinvolti - la panna, la bacinella e lo zucchero - siano freddi.

Antonio Cuomo

Questo favorirà il montaggio corretto e garantirà una consistenza perfetta alla panna montata. Un altro consiglio importante è utilizzare una panna di alta qualità, come quella offerta da Debic, che assicura una struttura stabile e una cremosità deliziosa.

Il consiglio dello chef di Debic

Debic Stand&Overrun è una panna da montare moderna, ideale per le creazioni di pasticceria, decorazioni e farciture. Con il suo contenuto di grassi al 35%, offre una resa elevata e un'eccellente compattezza. La sua altissima resa è evidenziata da un overrun medio del 160%, consentendo di ottenere una generosa quantità di panna montata a partire da una quantità limitata di prodotto. Inoltre, la panna Debic assicura un'eccellente tenuta, eliminando completamente il rischio di collassi o sineresi, garantendo così una consistenza stabile e durevole.

Debic Stand&Overrun

Il suo gusto ricco di panna e la sensazione di morbidezza al palato la rendono perfetta per arricchire i tuoi dolci con una nota lussuosa. La panna proviene da una fonte animale ed è omogeneizzata per garantire una struttura uniforme e una texture piacevole. Stand&Overrun Debic trova applicazione in una varietà di preparazioni, come mousse, bavaresi, creme leggere estive e farciture soffici.

Debic Italia

via Paracelso 24 - 20864 Agrate Brianza (Mb)

Tel 039 6072500