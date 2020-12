Dessert di qualità e facili da realizzare? Con Bakery Innovation si può!

Pubblicato il 16 dicembre 2020 | 10:33

Plus della linea Bakery Innovation per la ristorazione

Uova 100% italiane di categoria A da allevamento a terra

Altissima componente di servizio

Prodotto altamente tecnico e versatile

Altri plus del prodotto

I prodotti chiusi hanno una shelf life di 12 mesi a temperatura ambiente (tranne la referenza Sponge Cake & Bisquit); una caratteristica che permette, tra l’altro, di avere più spazio nelle celle e nei frigoriferi

Le referenze si possono utilizzare in combinazione per realizzare un dessert completo

Food cost inferiore grazie alla notevole riduzione degli sprechi

Velocità e facilità di esecuzione

a lineadiè una linea ad elevate prestazioni, praticamente è come avere unal fianco dello chef. Le singole referenze possono essere lavorate per ottenere velocemente una serie diqualitativamente eccellenti e utilizzabili in tanti dessert differenti. Ad esempio, conpossono essere realizzate una serie di mousse, creme, semifreddi e parfait personalizzabili ed intercambiabili. Con Pâte à Bombe si può realizzare una crema al mascarpone ottima per un tiramisù tradizionale, ma che si accosta gradevolmente anche a paste di frutta secca. Allo stesso modo una mousse allo yogurt realizzata con Meringa Evolution è perfetta come base per una verrine alla frutta esotica oppure con della frutta di stagione., una volta aperti, possono essere utilizzati completamente per preparare unadi diversi dessert, al piatto, al bicchiere o monoporzione. Lo chef ha quindi la possibilità di produrre maggiori quantità e incrementare i profitti in tempo minore.Sono tutte referenze di alto livello qualitativo,in planetaria, che anticipano delle fasi di preparazione ottimizzando il lavoro e abbattendo l’errore umano e lo spreco. Permettono di affrontare le richieste impreviste degli ospiti o le criticità durante il servizio con estrema velocità. Grazie alla facilità di utilizzo sono dei comodi alleati nella gestione di grandi eventi e buffet.Sono prodotti caratterizzati da unain fase di utilizzo dando così la possibilità di essere utilizzati anche da una mano meno esperta. Le ricette possono essere standardizzate e replicate con estrema precisione ottenendo un risultato sempre sicuro e costante, senza lasciare spazio ad errori e sprechi.RICETTA: Foresta Nera Per informazioni: www.eurovoservice.com