Formaggi confezionati in sicurezza grazie a Foodline di Siad

Il Caseificio Preziosa, conosciuto soprattutto per il marchio “Mozzarella di Seriate”, vanta un’ampia gamma di prodotti, distribuiti sia nel canale Horeca sia nella Gdo. Ha sede a Seriate, in provincia di Bergamo, ha festeggiato i 70 anni di attività, ma la produzione segue ancora i canoni originari, che garantiscono qualità e salubrità. Con 40 dipendenti e 1.000 quintali di latte lavorato ogni giorno, proveniente da 40 aziende agricole del territorio, i tre fratelli Mauro, Claudio e Marcello Preziosa gestiscono tutte le fasi, dalla produzione alla commercializzazione e distribuzione, anche con il marchio Agrilat, partendo dal prodotto “simbolo” rappresentato dalla Mozzarella di Seriate, fornita anche a numerosi esercizi pubblici e pizzerie.

Caseificio Preziosa

Mozzarella e ricotta secondo tradizione

L’attività principale dell’azienda si concentra maggiormente nella produzione di mozzarella da tavola, mozzarella da pizza di qualità e ricotta tradizionale fatta a mano. I prodotti con il marchio “Mozzarella di Seriate” partono da un concetto base: il prodotto non si fabbrica, ma si fa, grazie ad una lavorazione che rispetta in modo artigianale i tempi di trasformazione del latte in formaggio, l’utilizzo di materie prime di ottima qualità e gli impianti innovativi.

«Da quando ha iniziato nostro padre Teodosio - commenta Mauro Preziosa - lavoriamo il latte nella maniera più artigianale possibile. I casari arrivano alle 20 ed escono dalla linea produttiva con il prodotto confezionato e raffreddato subito alle 6 di mattina. La nostra ricotta si ricava per affioramento ed estrazione a mano, così come per la provola affumicata utilizziamo il metodo tradizionale con segatura di faggio naturale per alimenti. Si tratta di processi più lunghi e che richiedono maggiori costi, ma chiaramente assistiamo ad un risultato completamente diverso».

Mozzarella di Seriate

Confezionamento in sicurezza grazie a Foodline di Siad

Per il confezionamento in atmosfera modificata e la migliore conservazione in ambiente sterile di alcuni prodotti, il Caseificio Preziosa si è rivolto al Gruppo Siad, attivo da oltre 90 anni nella fornitura di gas tecnici, con cui da tempo ha instaurato una partnership legata in particolare all’utilizzo della linea “Foodline”. Si tratta di una linea che vanta una serie di prodotti studiati ad hoc per adattarsi ai diversi processi nel settore del food&beverage.

Nel confezionamento in atmosfera protettiva o Map (Modified atmosphere packaging) Siad supporta i clienti con consulenze personalizzate. La diluizione o l’eliminazione dell’aria all’interno delle confezioni e la sua sostituzione con un gas o miscele di gas hanno l’obiettivo di prolungare la shelf-life, con maggiori tempi di immagazzinamento ed una migliore presentazione del prodotto. Foodline utilizza gas alimentari tecnici che, singolarmente o in miscele, vengono introdotti all’interno delle confezioni per bloccare o ridurre la degradazione enzimatica e biochimica dei prodotti, nonché quella generata dai microrganismi presenti. I gas e le miscele Foodline vengono forniti in recipienti in pressione da 14 o 40 litri, attrezzati con dispositivi antinquinamento e dedicati esclusivamente al mercato alimentare.

«Siad è sempre in prima linea anche in campo alimentare - spiega Luca Bellocchio, specialista delle applicazioni di Siad - nello sviluppo di applicazioni dal contenuto tecnologico. Abbiamo soluzioni per la gestione e lo stoccaggio della materia prima, le fasi di produzione, porzionatura e confezionamento in atmosfera protettiva. Un’altra applicazione consiste nella surgelazione rapida del prodotto tramite l’utilizzo dell’azoto in tunnel rotativi “quick freezing”. Siad fornisce la massima disponibilità per studiare soluzioni insieme ai clienti».

Per informazioni: www.siad.com - www.matterofgas.eu - www.mozzarelladiseriate.it