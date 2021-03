Un formaggio senza lattosio per i 60 anni di Caseificio Manciano

Pubblicato il 05 marzo 2021 | 19:24

Il Manciano dalla Bella Insegna all'assaggio evidenzia l’elevata solubilità e il sapore dolce del latte di pecora

Legame con i territorio e investimenti in ricerca e innovazione

Il Caseificio Sociale Manciano è stato anche tra i fondatori del Consorzio tutela Pecorino Toscano

370mila forme di Pecorino Toscano Dop

prodotto conproveniente solo dai pascoli del territorio,ha una pasta tenerissima dal colore bianco e presenta unae una sotto-crosta sottile. All’olfatto si percepisce una delicata fragranza di componenti lattiche fresche, mentre l’assaggio evidenzia l’elevata solubilità e il sapore dolce del latte di pecora combinato con piacevoli sentori aciduli. Prodotto senza lattosio, "il Manciano dalla Bella Insegna" è unal suodi produzione.Il nuovo pecorino a crosta fiorita lanciato dalin occasione dei primiconferma e consolida l’attenzione del Caseificio Sociale Manciano per le diverse esigenze dei consumatori, a partire da, grazie agli investimenti in ricerca e innovazione promossi negli anni per migliorare il latte ovino e i prodotti che ne derivano.«Il Caseificio Sociale Manciano - afferma il presidente,- ha voluto celebrare i 60 anni con un nuovo prodotto che si lega ancora di più alla nostra terra e guarda al futuro e alle esigenze in continua evoluzione dei consumatori. Dal 1961 a oggi la nostra cooperativa ha sempre saputo portare avanti ee il lavoro dei soci con spirito di rinnovamento e attenzione alla qualità, per offrire unae con le esigenze dei diversi mercati di riferimento. I nostri punti di forza sono sempre stati il legame con il territorio di produzione e i continui i. I 60 anni non sono un punto di arrivo, ma una nuova tappa della nostra storia e continueremo a lavorare verso nuovi obiettivi e nuovi traguardi».Il Caseificio Sociale Manciano investe da anni pere offrire ai consumatori formaggi capaci di soddisfaredi un mercato in continua evoluzione, tenendo conto anche di intolleranze e attenzione alla salute. La qualità del latte si lega, in primis, allee alla tipologia di alimentazione delle pecore e proprio il miglioramento delè il primo obiettivo di progetti di ricerca che il Caseificio sta portando avanti con l’Università di Pisa e la Scuola Superiore di Studi Sant’Anna di Pisa.Nel corso degli anni, altri studi hanno dimostrato che leallevate con un, principalmente su prato-pascolo come accade in Toscana, producono unche va a incidere direttamente sulle caratteristiche nutrizionali del prodotto attraverso un costante apporto dei cosiddetti “grassi buoni”.Oggi il Caseificio Sociale Manciano contache ogni giorno mungono oltre 60 mila pecore per un totale annuo di circain arrivo da Manciano e da 10 comuni limitrofi. Grazie a questo lavoro collettivo, il Caseificio Sociale Manciano produce ogni anno circa 370 mila forme di, pari al 70 per cento della produzione complessiva del Caseificio. Il Caseificio Sociale Manciano è stato anche, nel 1985, ed è stato uno dei maggiori sostenitori del percorso che ha portato questo formaggio a raggiungere la certificazione di qualità nel 1996. Oggi circa un terzo del Pecorino Toscano Dop presente sul mercato è prodotto dal Caseificio Sociale Manciano in varie tipologie. In occasione dei suoi 60 anni di attività, il Caseificio Sociale Manciano ha realizzato anche un, rafforzando il legame con il territorio attraverso la riproduzione dello skyline del paese di Manciano.Per informazione: www.caseificiomanciano.it