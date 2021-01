Freschi o stagionati, ma sempre bio I formaggi della Tenuta Manchi

Pubblicato il 25 gennaio 2021 | 10:34

Formaggio semistagionato e fresco di vacca

Animali sani e ben allevati per formaggi di qualità

Tommaso Carollo, Nicasio Muscia e Salvatore Muscia

Stracchino di capra

l territorio è montuoso, siamo nel comune di(Pa), sulla strada per Roccapalumba; prati, boschetti, seminativi, fiori... Un paesaggio da sogno con ampie vedute sulle vallate e sui borghi nei dintorni, da Montemaggiore a Cerda, appoggiati ai monti di. Timide caprette, paciose mucche pezzate, cani da pastore inglesi vigili hanno disponibili 90 ettari custoditi dai nonnifin dal periodo compreso fra le due Guerre mondiali; i tre fratelli qui allevavanoin totale libertà, destinati alla produzione die allaPraticavano la: in stagione era uno spettacolo veder arrivare gli animali da San Calogero e da Cerda. I nipoti, ereditando le terre, hanno pensato di realizzare unache può contare su animali sani e ben allevati e quindi su, base per ogni buonI tre cugini,, hanno beneficiato die nel 2011 hanno costruito, stalla, caprile, sale di mungitura. Il tutto è moderno e lindo, in regime. Salvatore è laureato in Medicina veterinaria e pratica la professione con profitto e passione. Nicasio, dopo il diploma, ha approfondito le tecniche casearie, viaggiando anche in Francia e Nord Italia; in pochi anni ha rinnovato sensibilmente qualità e varietà della produzione. Maria Laura, laureata in Scienze naturali, segue la burocrazia aziendale; il maritoaffianca Nicasio.Nei terreni collinari, interamente cintati, capre e mucche si muovono liberamente accompagnate dai cani. A sera tornano in stalla, si riposano all’abbeveratoio e si avviano alla stalla per lameccanica.I formaggi sono biologici:e formaggio fresco spalmabile di capra e di vacca; semistagionato edi capra;di capra e di vacca;di capra e di vacca;di vacca. Anche delicatidi vacca e di capra.È possibile assaggiare i prodotti in fattoria prenotando un appuntamento. Oppure, di sabato, l'azienda ha un banco aldi Villa Castelnuovo, Palermo, tra lo stadio e la Palazzina cinese.Per informazioni: www.tenutamanchi.it