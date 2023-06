Grana Padano DOP, in prima linea per sostenibilità, salubrità e benessere animale

La sostenibilità ambientale, la salubrità di prodotto e il benessere animale sono le tre nuove inevitabili frontiere per la filiera casearia e chi arriverà prima e velocemente a integrare e a comunicare questi fattori nel processo produttivo sarà premiato dal mercato mondiale. «Il Consorzio Tutela Grana Padano è su questa strada - spiega il suo presidente Renato Zaghini -. Fummo pionieri nel 2007 e quest’anno Legambiente ci ha conferito il riconoscimento di formaggio dell’anno, grazie all’attuazione del progetto Life TTGG».

Per la prima volta nell’assemblea generale dello scorso aprile, il Consorzio di Tutela approvato il bilancio di sostenibilità. «Lo abbiamo voluto perché per migliorare è necessario misurare quello che la filiera fa ogni giorno sotto questo profilo - aggiunge Zaghini - e secondo le indicazioni degli obiettivi di sviluppo sostenibile ribaditi dall’Onu nell’Agenda 2030. Inoltre dobbiamo comunicare questo impegno con il giusto linguaggio».

La stagionatura del Grana Padano DOP

Grana Padano DOP: un impegno sostenibile verso l'ambiente e la società

Per la sostenibilità ambientale il Consorzio sta applicando nelle aziende il sistema di controllo messo a punto con il progetto Life TTGG e tutta la filiera segue le procedure “Made in green e allevamento responsabile”, scelta che è valsa al Consorzio il riconoscimento internazionale Wipo. Sulla sostenibilità sociale al programma “Educazione Nutrizionale Grana Padano” e alla crescita dei servizi di vigilanza, si è affiancata la Fondazione Grana Padano ETS, braccio operativo per tutte le numerose ed impegnative attività socio-assistenziali.

La governance sostenibile invece nel 2022 ha remunerato consorziati e consumatori con circa l’89% del valore prodotto e l’80% è rimasto nel territorio di produzione della DOP. Siamo solo all’inizio e molto c’è ancora da fare. Ma se si vuole raggiungere una meta due sono le cose importanti: partire e marciare nella giusta direzione.

Benessere animale: l'impegno del Consorzio Tutela Grana Padano

Un forte impegno nell’attività del Consorzio è dedicato al benessere animale, perché il suo costante miglioramento consente una salute più elevata delle bovine e una migliore qualità del loro latte. «É la materia prima del formaggio - sottolinea Zaghini - Più alta è la sua qualità, maggiori sono le garanzie per il consumatore». Decisivo e innovativo per garantirlo è l’accordo siglato tra il Consorzio di Tutela e Assalzoo, la principale associazione di produttori di alimenti zootecnici, che istituisce “l’Albo dei fornitori di foraggi e mangimi per le bovine da latte destinato alla trasformazione in Grana Padano DOP”.

L’albo punta all’azzeramento delle “non conformità” inerenti all’alimentazione degli allevamenti iscritti alla DOP, compresi gli errori nella formulazione dei mangimi, alla rintracciabilità dell’origine di foraggi e mangimi e al recupero delle informazioni necessarie a garantire quanto richiesto dal Disciplinare e dalla normativa con riferimento alla sostanza secca della razione alimentare delle bovine. L’elaborazione dei dati acquisiti diffonderà tra i produttori di latte informazioni utili a ridurre lo spreco alimentare e ad aumentare sostenibilità ambientale e benessere animale.

Esclusività e trasparenza: l'Albo dei fornitori di foraggi e mangimi per il Grana Padano DOP

L’albo sarà chiuso, autorizzando, quindi, solo i soggetti iscritti a fornire foraggi e mangimi per produrre Grana Padano DOP e consentendo ai produttori di latte della filiera di rifornirsi esclusivamente da loro. Ma al tempo stesso rimarrà aperto ad accogliere e ricevere le iscrizioni di tutte le aziende interessate e con i requisiti previsti per farne parte. Per questo sarà creata una sezione sul sito del Consorzio (www.granapadano.it) dove sarà possibile per i fornitori iscriversi all’Albo con costi annuali contenuti, destinati a controlli, gestione dei dati e attività.

«Siamo convinti che l’albo contribuirà a migliorare la produzione di Grana Padano DOP e ad assicurare il rispetto delle regole - commenta Stefano Berni, direttore generale del Consorzio Tutela Grana Padano - ed estenderà la tutela della DOP alla parte di filiera dell’alimentazione delle bovine che producono latte destinato alla trasformazione in Grana Padano DOP».

Grana Padano DOP: i risultati, i successi e le strategie per il 2023

Abbiamo intervistato Renato Zaghini, presidente del Consorzio Tutela Grana Padano, che ha illustrato con entusiasmo i risultati e i successi ottenuti nel 2022 e nei primi mesi del 2023 e ha anche spiegato quali siano gli obiettivi per il biennio 2023-2024.

Siete soddisfatti dei risultati ottenuti nei primi mesi del 2023?

Nel 2022 l’aumento complessivo delle vendite di Grana Padano DOP è stato del 2,38% spinto soprattutto dalla crescita dell’export. Questo è un dato che riassume il successo del Grana Padano DOP che si conferma essere il prodotto a denominazione d’origine protetta più consumato nel mondo con una produzione di 5.212.103 forme. Il trend di crescita dei primi due mesi (gennaio/febbraio) 2023 continua a darci grande soddisfazione, attestandosi ad un +2,24%, grazie al +5,4% del grattugiato e al +0,11% delle forme e pezzi. A sostenere questo risultato sono la Germania, la Francia e l’Olanda, molto bene gli Usa, la Spagna. Altra grande soddisfazione arriva dalla new entry Polonia che ha registrato un +44%.

Renato Zaghini, presidente del Consorzio Tutela Grana Padano

Come siete riusciti a raggiungerli?

Il Consorzio Grana Padano si è impegnato nell’ultimo periodo nella definizione puntuale e nella esecuzione attenta di un piano marketing triennale. L’orizzonte temporale era ed è 2021-2024. Il piano predisposto contiene focus particolareggiati sulle attività Consumer e Trade, sia in Italia che all’estero. Considerando i risultati del 2022, che hanno delineato un percorso di crescita internazionale rilevante del nostro sistema, possiamo giudicare il percorso intrapreso come vincente. Oltre alla solidità di tutta la filiera del Grana Padano DOP, che ci risulta essere nettamente la più remunerativa del settore lattiero caseario italiano, decisiva nella crescita, a nostro avviso, è stata la rinnovata campagna promozionale che ha portato il claim “Un’emozione italiana” sia sui media nazionali che sui principali mercati esteri.

Quali sono gli obiettivi del Consorzio Grana Padano per il 2023?

Dobbiamo guardare con attenzione e lungimiranza all’estero che, nel 2023-2024, in quasi tutti i paesi target si presenta con prospettive di volumi stabili. Pertanto, se vogliamo continuare a crescere, dobbiamo sottrarre quote di mercato ad altri formaggi di minore pregio, tra cui soprattutto sono ricomprese le contraffazioni dell’Italian Sounding. Abbiamo il prodotto e le capacità per farlo, diventando per altro il traino di tutto l’agroalimentare di qualità Made in Italy.

