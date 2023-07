Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo

Stefano Berni, direttore generale del Consorzio di Tutela del Grana Padano DOP, ha esposto con grande entusiasmo i risultati e i successi ottenuti nel 2022 e nei primi mesi del 2023, ha illustrato con passione gli obiettivi fissati per il biennio 2023-2024, evidenziando le strategie messe in atto per consolidare la presenza di Grana Padano DOP nel canale Horeca sia in Italia che all'estero. Il Direttore Generale ha sottolineato l'importanza di promuovere la qualità e l'autenticità del Grana Padano DOP, rafforzando le partnership con i professionisti del comparto alberghiero e ristorativo. Con determinazione, Berni ha espresso la fiducia nell'ampliamento dei mercati internazionali, lavorando in sinergia con i distributori e i consumatori per far conoscere e apprezzare il gusto e la tradizione di questo straordinario formaggio italiano.

Grana Padano DOP

Il direttore generale Stefano Berni rivela i risultati e gli obiettivi del Grana Padano DOP nel comparto Horeca

Siete soddisfatti dei risultati raggiunti nel 2022 e nella prima parte del 2023?

Nel 2022 i consumi hanno confermato il Grana Padano DOP come formaggio a denominazione d’origine protetta più consumato nel mondo. In Italia ha consolidato la sua leadership tra i formaggi duri tipici con una quota di mercato del 47%. Soddisfazioni ancora più grandi sono venute dall’export, con un +6,19% rispetto al 2021 grazie a 2.363.706 forme esportate, pari a circa il 47% del totale delle forme marchiate. Questa crescita ha portato la produzione lorda vendibile di formaggio stagionato alla consegna franco punto vendita a 1,7 milioni di euro, che al consumo è salita a 3,2 milioni di euro, di cui 1.550.000.000 in Italia e 1.650.000.000 all’estero. Nella top ten dei paesi importatori troviamo Germania, Francia, Benelux, Usa, Svizzera, Spagna, Regno Unito, Austria, Canada e Svezia. Da segnalare la crescita percentuale più alta, toccata in Giappone, con il 40% di aumento. Per l’anno in corso, le rilevazioni dei primi tre mesi vedono una crescita all’estero dell’1,7%, sostenuta soprattutto dal mercato comunitario.

Stefano Berni, direttore generale del Consorzio di Tutela del Grana Padano DOP

Quali sono le strategie che introdurrete per il canale Horeca in Italia?

É un canale dove convivono esigenze diverse, ma con tipologie sempre più diversificate. La linea comune è rafforzare la presenza del Grana Padano DOP, renderlo sempre più visibile e trasmettere la sua alta qualità. Riassume questa strategia l’adesione del Consorzio al progetto di McDonald’s, che ha l’obiettivo di valorizzare le eccellenze Made in Italy con il contributo di importanti partner, associazioni di settore, istituzioni ed imprenditori locali.

E quali per l’estero?

Il filone principale la collaborazione con i partner, a partire dalla ristorazione, che valorizzano il Made in Italy. L’obiettivo è rendere sempre più identificabile il Grana Padano DOP nelle sue varie stagionature, in grado quindi di soddisfare le esigenze più diverse.

