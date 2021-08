I colori del Parmiggiano Reggiano per aiutare il cliente a scegliere la giusta stagionatura

In comunicazione i colori hanno una funzione capace di trasferire messaggi evidenti o più subliminali al lettore. Per questo motivo Parmigiano Reggiano ha deciso di affidarsi alle suggestioni che proprio i colori danno per accompagnare il consumatore nella scelta del prodotto. D'altronde, la percezione visiva dei colori stimola diverse risposte emotive in ognuno di noi, usando gli stati d’animo per veicolare messaggi arricchiti di significanza. Ci sono usi dei colori che, invece, hanno una funzione più didascalica. Un esempio molto in auge in questi anni è lo score graduato cromaticamente degli elettrodomestici che va dal rosso al verde, per rappresentare quelli più virtuosi in termini di risparmio energetico.

I bollini di stagionatura per scegliere il giusto Parmigiano Reggiano

I colori giusti per scegliere la stagionatura che piace di più

Partendo dal linguaggio dei colori, il Consorzio del Parmigiano Reggiano ha voluto creare una scala cromatica che potesse aiutare i consumatori a scegliere la stagionatura più adatta al proprio gusto o necessità culinaria. Come ben tutti sanno, il Parmigiano Reggiano è pronto per il mercato dopo 12 mesi di stagionatura e può arrivare a superare i 100 mesi. Differenze di stagionatura così ampie hanno un riflesso anche sui sentori di ogni stagionatura. Possiamo trovare:

sentori di latte, yogurt e burro nella prima stagionatura, detta Delicata;

sentori di frutta fresca tra 20 e 26 mesi, detta Armonica;

sentori di frutta secca e spezie nel prodotto stagionato tra i 27 e 34 mesi, definito Aromatico;

sentori di fieno, castagna e brodo di carne in quella compresa tra i 35 e 45 mesi, definita Intensa.

Oltre i 46 mesi inizia il percorso delle "Lunghe Stagionature".

Al cliente basta cercare il bollino giusto

Tutte queste differenze di sentori di intensità crescente non restano così evidenti ai consumatori, che invece gradiscono essere guidati alla scoperta di così tanta varietà. Per questo motivo il Consorzio ha studiato una caratterizzazione dei bolli di stagionatura con una gradualità crescente, dal più chiaro al più scuro, per poi passare, nelle stagionature più preziose (oltre il 35° mese), a una veste cromatica che riprende la scala delle medaglie: bronzo, argento e oro. Questa scala rappresenta la volontà di essere sempre più vicini ai consumatori aiutandoli nella loro scelta consapevole, offrendo anche lo stimolo a provare sentori diversi e a memorizzarne le percezioni.