Montasio Dop, nuovo logo per arricchirne l’identità

Il nuovo logo del formaggio Montasio Dop

Dialogare con il target di riferimento

distanza di quasi 40 anni dalla nascita del Consorzio di tutela delè maturata lae quindi all’amore verso il territorio d’origine, la tradizione e la qualità certificata». Così. Una rivisitazione che rende omaggio alle radici, alla storia e all’identità del marchio.Fermo restando il, ormai riconosciuto e apprezzato simbolo dello skyline delle montagne del comprensorio Montasio, il Consorzio ha voluto(unica Dop del Friuli Venezia Giulia nel settore), inserendo il logo di certificazione come elemento distintivo e rafforzativo che differenzia il Montasio, nella sua autenticità e unicità, da altri formaggi a pasta dura.A beneficio della sua crescente diffusione sui mercati internazionali si è voluto accrescere l’identità del made in Italy, appoggiando gli elementi caratteristici del marchio su un “baffo” tricolore che rende l’immagine nel complesso più dolce e armoniosa. «Un vero e proprio– ha puntualizzato Pivetta - che punta a dialogare con i diversi target di riferimento perchée della sua vita. Ricco di sostanze nutritive, è indispensabile per la crescita dei bambini, per la salute degli adolescenti e degli anziani e per fornire energia pronta anche per chi pratica sport. Senza dimenticare che è».del Montasio, sia on che offline, e personalizzerà anche le cover delle forme in stagionatura.Per informazioni: www.montasio.com