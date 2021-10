Nella Mozzarella TreValli tutta la bontà del latte dei monti Sibillini

Da oltre 60 anni TreValli Cooperlat è vicina ai propri consumatori, forte delle proprie radici e dei valori cooperativi, perseguendo con attenzione e professionalità una cultura in cui si coniugano innovazione di prodotto e rispetto delle tradizioni. Tradizione, territorio, qualità e innovazione rappresentano i pilastri sui quali si fondano la filosofia e la vision dell’azienda.

Mozzarella Fiordilatte

In questo contesto nasce presso lo stabilimento di Amandola (Fm), nel cuore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, la Mozzarella Fiordilatte TreValli Bontà del Parco Stg (Specialità tradizionale garantita), realizzata con latte esclusivamente 100% italiano. È un prodotto che racchiude un patrimonio di tipicità e genuinità, tramandato nei secoli dai contadini locali, ottenuto secondo un processo di lavorazione tradizionale da latte vaccino intero fresco e con l’impiego di un latteinnesto naturale autoctono preparato esclusivamente con latte crudo selezionato proveniente dall’area dei Monti Sibillini.

Mozzarella Fiordilatte TreValli Bontà del Parco Stg

La Mozzarella Fiordilatte Stg fa parte della linea di formaggi freschi a pasta filata “TreValli Bontà del Parco”, realizzata esclusivamente con latte 100% italiano e che comprende, oltre alla mozzarella (ovoline, nodini fatti a mano, bocconcini), anche burrata e stracciatella.

La linea Bontà del Parco racchiude in sé tutte le meravigliose sfumature del territorio in cui nasce e li esprime appieno con il suo sapore, autentico e genuino. La gamma è completa per i diversi target di riferimento ed è composta da formati da libero servizio, take-away, gastronomia e food service.

La linea TreValli Bontà del Parco

«Con questo progetto - spiega Andrea Alfieri, responsabile marketing di TreValli Cooperlat - intendiamo senz’altro rafforzare il legame con il nostro territorio, ma nel contempo approcciare altri mercati, non solo a livello nazionale, ma anche e soprattutto internazionale, per portare oltre i confini l’eccellenza e la tradizione dell’italianità».

Per informazioni: www.trevallibontadelparco.it