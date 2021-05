Pecorino Toscano Amico del Cuore, novità del Caseificio Sociale Manciano

Pubblicato il 11 maggio 2021 | 20:00

Il Pecorino Toscano Dop Amico del Cuore del Caseificio di Manciano

Un concentrato di vitamine, proteine, calcio e fosforo

La ricerca: le pecore allevate con un sistema semi-estensivo producono un latte migliore

ato da uno studio del Caseificio Sociale Manciano (Gr) con il Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e agroambientali dell’Università di Pisa, ilma non vuole rinunciare al sapore del Pecorino Toscano Dop.Rappresenta una delle tappe dei progetti di studio e innovazione promossi negli anni dal Caseificio Sociale Manciano per favorire il miglioramento continuo dei suoi prodotti partendo dalla materia prima. L’obiettivo primario ènel segno della qualità, per offrire ai consumatori formaggi capaci di soddisfare esigenze e richieste nutrizionali di un mercato in continua evoluzione.e proprio il miglioramento del benessere degli animali e la sostenibilità ambientale sono i primi obiettivi dei progetti di ricerca.La ricerca ha infatti dimostrato che le pecore allevate con un sistema semi-estensivo, principalmente su prato-pascolo come accade in Toscana e anche nella zona di Manciano, producono. Grazie a queste caratteristiche del latte ovino, il Pecorino Toscano Dop Amico del Cuore si presenta ricco di omega 3 e con un concentrato di vitamine, proteine, calcio e fosforo ideale anche per chi ha problemi di colesterolo. La sua stagionatura va dai 45 ai 60 giorni e ha un sapore prettamente dolce di latte, burro cotto e fieno, i cui aromi si possono sentire bene anche all’olfatto.In cucina può essere utilizzato per la preparazione di panini oppure come ingrediente di piatti più complessi; è. Il Pecorino Toscano Dop Amico del Cuore si esalta con un vino rosso strutturato, corposo, fermo e dagli aromi fruttati oppure con una birra scura con aromi fruttati o speziati.Per informazioni: www.caseificiomanciano.it