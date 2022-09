Tre concorsi per ristoratori: formaggio protagonista con pesce, pasta e pizza

Forme Infinite è il tema della settima edizione di Forme, la manifestazione che è ormai un riferimento del settore lattiero-caseario. Ricchissimo il programma, con il terzo summit delle Città Creative Unesco, i concorsi caseari e gastronomici, le masterclass con abbinamenti unici, i convegni, la mostra museale con i prodotti tipici di Bergamo, Parma e Alba e la spettacolare mostra-mercato di formaggi Dop e delle Cheese Valleys, allestita in una delle piazze più belle del mondo. Il tutto a Bergamo, capitale europea dei formaggi per le sue 9 Dop e Città Creativa Unesco per la Gastronomia con le Cheese Valleys Orobiche.

Sono 3 i concorsi caseari nazionali dedicati ai ristoratori: “”, “”, “”,

Formaggi d’aMARE

Il concorso nasce per coinvolgere il mondo della ristorazione, stimolando chef e ristoranti a confrontarsi su un tema sfidante e controverso come il rapporto tra formaggio e pesce. Nasce da un’idea di Orobica Pesca, d’intesa con i comitati promotori di Forme e B2Cheese e con Italia a Tavola, per promuovere il miglior piatto che abbina pesce e formaggio. Il concorso è rivolto a tutti i ristoranti italiani.



Per accedere alla selezione del concorso il ristorante candidato deve compilare e inviare a commerciale@orobicapesca.it entro lunedì 10 ottobre 2022 il modulo di iscrizione, la ricetta proposta con la lista completa degli ingredienti e la foto del piatto finale.



Scarica qui il regolamento completo e la modulistica per partecipare

Pasta & Caci

Il concorso nasce da un’idea dei comitati promotori di Forme e di B2Cheese, in collaborazione con Italia a Tavola. La competizione porterà chef di tutta Italia a sfidarsi per dare vita al miglior piatto capace di abbinare i formaggi tipici italiani alla pasta. Il concorso è rivolto a tutti ristoranti italiani.

Per accedere alla selezione del concorso il ristorante candidato deve compilare e inviare a pastaecaci@italiaatavola.net entro lunedì 10 ottobre 2022 il modulo di iscrizione, la ricetta proposta con la lista completa degli ingredienti e la foto del piatto finale.



Scarica qui il regolamento completo e la modulistica per partecipare

FOR-ME Pizza

Il concorso che coinvolge i pizzaioli di tutta Italia, premiando la miglior ricetta che unisca la pizza e i formaggi tipici italiani nasce da un’idea del comitato promotore di Forme, in collaborazione con Italia a Tavola, Associazione Pizza Tramonti, Molino Quaglia, Mozzarella di Seriate e San Pellegrino. Condizione essenziale per la partecipazione sarà la presenza tra gli ingredienti di almeno un formaggio Dop, Igp, DeCo o Presidio Slow Food del territorio di origine della pizzeria. Per accedere alla selezione del concorso la pizzeria candidata deve compilare e inviare a for-mepizza@italiaatavola.net entro lunedì 10 ottobre 2022 il modulo di iscrizione, la ricetta proposta con la lista completa degli ingredienti e la foto del piatto finale.

Scarica qui il regolamento completo e la modulistica per partecipare

Stupore ed Emozione

In aggiunta, un quarto concorso dedicato ai mastri casari: “Stupore ed Emozione”, giunto alla sua quarta edizione. Due le categorie in gara: “Il Casaro d’Oro”, che premierà formaggi affinati/stagionati e freschi di latte vaccino, caprino, ovino, bufalino e misto e yogurt bianco, e “Oltre il formaggio”, premio dedicato ai migliori prodotti caseari elaborati e yogurt aromatizzati.