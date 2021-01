Il Tre Latti della famiglia Tripi, formaggio cremoso tradizionale da spalmare

Pubblicato il 31 gennaio 2021 | 17:30

Il Tre latti

La preparazione della ricotta

I formaggi dell'azienda Tripi

Ricotta di pecora





L'allevamento in fattoria

Mozzarella

el comune di Castronovo di Sicilia (Pa), il borgo antico di Marcatobianco, nei monti Sicani, protegge una comunità di 35 famiglie impegnate nell’di pecore, mucche e caprette per la produzione di. Lainiziò con i nonni, ora l’azienda è condotta da, la figlia, zio, ziae i cugini. La signora Filippa ha ripreso le abitudini tradizionali del buon tempo antico e fila la lana come la mamma e come si usa nel presepe.Chi scrive conosce la famiglia: sono tutti egualmente premurosi, gentili e competenti. Per meglio comprendere l’attività si consulti il sito web, www.aziendaagricolatripi.it , chiaro e sincero. La capretta dal naso rosa, la nonna con i bambini e la legna, la forma didecorato da fiori lilla... Tutti particolari che raccontano la cultura rurale siciliana che ci regala ancor oggi, dopo centinaia d’anni,in un ambiente agricolo, con pascoli senza alcun uso di sostanze chimiche.Oggi si produce la, sia fresca che salata, online si vendono il primo sale, lanelle versioni a pasta filata fresca o affumicata, il semi stagionato affinato con tre pepi, pepe rosa e pistacchio, il pecorino stagionato che elimina il - si ricordi che il pecorino ottenuto con erba fresca, anziché foraggio secco, ha proprietà antitumorali e antidiabetiche. Infine il, a pasta morbida di mucca, pecora e una piccola percentuale di latte di capra;, si può spalmare. Lo vivacizza un velo esterno diLa, che si visita previo appuntamento, può contare su 450 pecore, 20 vacche, 10 capre. Tra gli ovini le pecore comisane e della(mi raccomando, l’accento sulla “i”); i bovini di razza modicana, cinisara, rossa siciliana; i caprini girgentani e maltesi.in tutto territorio nazionale e all'estero, senza limiti di distanza. Asono presenti mercoledì mattina e domenica mattina alle Pagode in via Notarbartolo; sabato all’in via Roccazzo (zona Boccadifalco).Per informazioni: www.aziendaagricolatripi.it