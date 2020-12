Dalla linea Trevalli Professional, Crème Gourmet: un nuovo alleato per i professionsti della cucina

Pubblicato il 12 dicembre 2020 | 10:50

T

La pratica confezione da un litro con tappo di Crème Gourmet va conservata a una temperatura tra 4 e 22° C

Le Prugne della California

nell’ambito di, linea dedicata ai professionisti a base di grassi animali, presenta(20% grassi). Preparato per cucina a base di panna Uht, è la nuovaper soddisfare le più varie esigenze di utilizzo.Con ottima, elevata resa e veloce tempo di rappresa, si mantiene stabile in abbinamento ad ingredienti acidi e/o alcolici e resistente ai cicli di congelamento e scongelamento. La pratica confezione da un litro con tappo la rendeper la preparazione dicome pasta, lasagne, risotti, ma anche zuppe di legumi, di pesce, di crostacei e di verdure. Particolarmente indicata anche per la preparazione diin abbinamento sia a primi che secondi piatti, come la salsa vinaigrette e la salsa per vitello tonnato. Eccellente con i, come brasato, arrosto, pollame e con i secondi piatti, sia freddi, come la tartare di tonno, che caldi, come il filetto di salmone. Infine è ottima per la, dove cucina e pasticceria si fondono in un’unica soluzione di gusto (quiche, tartine, croissant salati, focacce).Per informazioni: www.hoplatrevalliprofessional.it