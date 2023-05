Gli oli dell'Etna di Vincenzo Signorelli erano un hobby, adesso sono storia

Iniziamo la chiacchierata con Enzo Signorelli (fotoreporter specializzato in reportage e viaggio e da qualche anno appassionato olivicoltore biologico). «Dopo il laboratorio sulla Biodiversità dell'Etna a Terra Madre- Salone del Gusto di Torino (lo scorso settembre), in ottobre-novembre 2022 arriva il momento delle nuove moliture. Produciamo tre extravergini che si stanno già facendo notare. Il nostro Contrada Mancusi-Nocellara Etnea Bio, IGP Sicilia, Grand Cru 2022-23 è il risultato di un olivaggio molto speciale». La storia la racconta Marisa Fumagalli sul suo seguitissimo blog del Corriere della Sera.

Gli oliveti del territorio dell'Etna

I riconoscimenti più importanti di Vincenzo Signorelli

Prosegue Signorelli: «Fondazione slow food per la biodiversità assegna ai nostri oliveti sull’Etna il presìdio Olivi secolari. L’EVO Contrada Mancusi-Nocellara Etnea è Grande olio slow e diventa Olio del presìdio mostrando con orgoglio la nuova Etichetta narrante. Insieme alla Chiocciola, arrivata nel 2021, abbiamo ottenuto da Slow food i riconoscimenti più importanti per un olivicoltore, portandoli sull’Etna per la prima volta. Un grande responsabilità che sosterremo con gioia, impegno, consapevolezza e con tutte le nostre forze».

Vincenzo Signorelli, olivicoltore

La Chiocciola slow food è un riconoscimento che viene assegnato agli olivicoltori che si distinguono "per l’interpretazione dei valori organolettici, territoriali e ambientali in sintonia con la filosofia di Slow Food”, recita la motivazione. La famiglia ne è particolarmente orgogliosa. Quest’anno le Chiocciole sono 40 su 776 aziende selezionate in Guida agli extravergini, in tutto il territorio nazionale.

Anche gli altri due oli si distinguono: Foglie di platino-Nocellara del Belice bio, IGP Sicilia, Premier cru 2022-23 ottiene per il terzo anno consecutivo le 5 gocce Bibenda-Fondazione italiana sommelier assegnate ai migliori extravergini italiani. Il panel di Barbara Alfei per la regione Marche lo valuta con Eccellenza inserendolo nel catalogo della 20ª rassegna nazionale degli oli monovarietali insieme al nostro Foglie di Platino®-Biancolilla. LODO Guide - Milano IOOC assegna il terzo Orciolo d’oro in due anni conferendo il premio “Coup de coeur 2023” all’azienda.

La società di famiglia di Vincenzo Signorelli entra in FIOI - Federazione Italiana Olivicoltori indipendenti.

Fondata poco più di un anno fa da un gruppo di produttori di altissimo profilo, FIOI pone le proprie basi su alcuni principi fondamentali:

la tutela e la valorizzazione del patrimonio olivicolo nazionale, del paesaggio, della Biodiversità;

Prosegue Signorelli; «sui social stiamo pubblicando post dedicati ai ristoranti e agli store di nicchia dove trovare i nostri extravergini. Alcuni chef/owner mettono in vendita i nostri EVO ai clienti che li hanno provati a tavola e che vogliono portarseli a casa senza doverli cercare, prenotare, ordinare, aspettare… Una novità che già funziona».

Gli extravergini in collezione 2022-23 di Vincenzo Signorelli

Tra gli extravergini nella collezione 2022 e 2023 di Vincenzo Signorelli troviamo:

Contrada Mancusi - Nocellara Etnea Bio, IGP Sicilia, Grand Cru 2022-23

- Nocellara Etnea Bio, IGP Sicilia, Grand Cru 2022-23 Limited Edition, Riserva del produttore .

Foglie di platino - Nocellara del Belice Bio, IGP Sicilia, Premier Cru 2022-23

Foglie di platino - Biancolilla Bio, IGP Sicilia, Premier Cru 2022-23

Aggiunge Signorelli: «i nostri oliveti etnei attirano sempre di più viaggiatori italiani e stranieri, attratti dall’ambiente incontaminato, dalla ricchissima biodiversità intorno gli olivi, di cui siamo orgogliosamente custodi, che regoliamo e proteggiamo con grande impegno e consapevolezza. Il Gambero Rosso ha inserito tutti e tre i nostri extravergini nella nuova guida, presentata ufficialmente al Vinitaly il 3 aprile. Tre foglie (massimo riconoscimento) per il Nocellara etnea, due Foglie Rosse per il Nocellara del Belice, due Foglie per il Biancolilla. Massimo riconoscimento per tutti e tre gli oli al BIOL Prize 2023, il concorso internazionale riservato agli oli biologici di tutto il mondo». Ancora Signorelli: «AIRO Associazione internazionale ristoranti dell’olio quest’anno ha premiato il nostro Nocellara Etnea Grand Cru come miglior IGP Sicilia 2023. Crediamo molto nella collaborazione con gli chef che usano e propongono oli di alta qualità, studiando nuovi piatti e abbinamenti».

Gli ulivi di Vincenzo Signorelli

«Tutti i nostri EVO sono oli ad alto valore nutrizionale con Health claim EU 432/2012. L’EFSA (European food safety authority) concede il claim agli extravergini d’oliva al alto contenuto di Polifenoli, antiossidanti naturali che proteggono dagli stress ematici e fanno bene all’apparato cardiocircolatorio. La dose consigliata è di 20 g al giorno».

Dove trovare gli oli di Vincenzo Signorelli

Troverete gli oli di Signorelli & family presto online su LODO Store, l’e-commerce di LODO-Milano IOOC, il concorso che da oltre trent’anni assegna i prestigiosi Orciolo d’oro, gli Oscar dell’olio d’oliva. Tra i rivenditori una menzione speciale è per la Drogheria delle api a Bologna. Hanno i loro oli da quando hanno aperto le porte per la prima volta, a Catania da Cristaldi, storico rivenditore di prodotti di tutto il mondo, e all’enoteca ENÒ. Tra i ristoranti: Don Camillo a Siracusa, Piero e Pia, Piazza Repubblica, Terrammare e Yuzu ristorante giapponese a Milano, Fattoria delle Torri a Modica, Km.0 e Le Maree a Catania, Tano Passami l’Olio stellato ancora a Milano. Infine, appena arrivato, Il St. George by Heinz Beck a Taormina con le sue due stelle Michelin. Ci saranno altre occasioni per parlare dei nuovi progetti Olivicoltori eroici dell’Etna e Etna accademy, per ora ci fermiamo qui. Buon olio a tutti!

