Quore di tonno, il nuovo prodotto distribuito in esclusiva da Cattel

Quore di tonno, con la Q a voler significare "Qualità Premium Plus", è un'innovativa eccellenza culinaria che farà deliziare il palato dei clienti nei ristoranti. Questo filetto di tonno pinna gialla, distribuito in esclusiva dalla Cattel SpA, leader della distribuzione nel segmento horeca, rappresenta la perfetta combinazione di versatilità, freschezza e sapore unico. Il segreto di Quore di tonno risiede nella sua produzione di altissima qualità, che aderisce ai più rigidi standard qualitativi. Ogni aspetto, dalla pesca sostenibile certificata Msc, all'Ultra low temperature (Ult), fino alla lavorazione in Toscana e all'accurata selezione dei migliori pezzi centrali, viene attentamente curato per garantire un prodotto eccezionale.

Cattel presenta Quore di tonno

La pesca sostenibile certificata Msc assicura che il tonno sia stato pescato in maniera responsabile, preservando le risorse marine. Subito dopo la pesca, il tonno viene congelato rapidamente a una temperatura di -60°C (Ult) per preservare le sue caratteristiche organolettiche e garantire i massimi livelli di sicurezza igienico-sanitaria.

Quore di tonno, la lavorazione segue il metodo giapponese Sashimi

La lavorazione di Quore di tonno segue il metodo giapponese Sashimi, che ne esalta la freschezza, l'aspetto, la consistenza e il gusto. Il termine "sashimi" va oltre il semplice "pesce crudo" e rappresenta il massimo livello di qualità. La catena del freddo viene rigorosamente rispettata, dal momento in cui il pesce arriva vivo a bordo delle barche, fino al congelamento a -60 °C. Durante l'intero processo logistico, vengono mantenute temperature di -45 °C per preservare la compattezza della carne e garantire la sicurezza alimentare.

Quore di tonno, si consiglia di consumarlo entro 5 giorni dalla data di produzione

Quore di tonno viene pescato in Corea tramite reti da circuizione, selezionando solo i migliori pezzi centrali, con un'altezza minima garantita di 5 cm in ogni parte. Privo di pelle, scarti e sangue, il tonno viene confezionato in filoni da 2,5-3 kg, posti in vaschette di polistirolo in atmosfera protettiva. Si consiglia di consumarlo entro cinque giorni dalla data di produzione per apprezzarne al meglio la sua freschezza e qualità.

Cattel

Via Ettore Maiorana 11 - 30020 Noventa di Piave (Ve)

Tel 0421355311