I segreti dei gamberi: colori, habitat e prelibatezze da gustare

Il “gambero è un frutto del mare, te lo puoi fare sia arrosto, bollito, grigliato, al forno, saltato, c'è lo spiedino di gamberi, gamberi con cipolle, zuppa di gamberi, gamberi fritti in padella, con la pastella, a bagnomaria, gamberi con le patate, gamberi al limone, gamberi strapazzati, gamberi al pepe, minestra di gamberi, stufato di gamberi, gamberi all'insalata, gamberi e patatine, polpette di gamberi, tramezzini coi gamberi... E questo è tutto mi pare”. Lo ricordate? È quello che racconta Bubba, l’amico socio del protagonista, nel film Forrest Gump.

Il termine generico gambero viene usato per indicare sia le specie di acqua dolce sia quelle di acqua salata, declinato in diverse misure dal gamberetto al gamberone, con differenti colorazioni e caratteristiche. Appartengono alla stessa famiglia dell’aragosta, hanno il corpo protetto da un carapace, diviso in due parti: quella anteriore dove si trova la testa con tutti gli organi interni e quella posteriore articolata, che termina con la codina.

I gamberi più commercializzati sono quelli di acqua salata

Gamberi: un mondo di differenze tra acqua dolce e acqua salata

A seconda delle specie, si differenziano per colore, presenza più o meno accentuata di antenne (i lunghi filamenti, in alcuni casi incurvati, che partono vicino agli occhi) e di rostro, la punta acuminata e dentata posta in cima alla testa. Quelli più commercializzati sono quelli di acqua salata anche se, in certe zone, quelli di acqua dolce rivestono un ruolo alimentare di tutto rispetto. I gamberi fanno parte anche dell'alimentazione di numerose specie acquatiche e subacquee, pertanto, la loro cattura può essere finalizzata al supporto di allevamenti ittici specifici, come quello del salmone.

Spiedini di gamberi

I gamberi si possono classificare per habitat (gamberi di acqua dolce o di acqua salata) e per provenienza (gamberi italiani o mediterranei e gamberi oceanici). Alcune tipologie: Il gambero rosso dal colore rosso brillante che ci ricorda quello dei coralli, presente in quasi tutti gli oceani, nel Mediterraneo, nel nord del Marocco, nel sud-est dell’Africa, nel golfo del Messico, in Australia e Nuova Zelanda. Le sue carni sono bianche, compatte e hanno un sapore dolce. Sono quindi perfetti da servire tra le crudités.

Gamberi: dal mare alla tavola, un viaggio tra delizie e minacce ambientali

Il gambero rosso di Mazara del Vallo è tra i più pregiati. Gambero rosa, vive nel Mediterraneo, nel Mar Tirreno, nel Mar Ligure e nel Canale di Sicilia, va ricordato il Gambero Rosa di Sciacca. Mazzancolla, comune nei nostri mari, detto anche gambero imperiale, considerata una delle specie più pregiate. La colorazione varia dal rosato al bruno, a volte presenta striature verdastre. I gamberi sono alimenti notevolmente deperibili, per ovviare a questo inconveniente vengono abbattuti di temperatura a bordo dei pescherecci e alcune specie possono subire una precottura.

I gamberi appartengono alla stessa famiglia dell’aragosta

I gamberi di acqua dolce, gamberi di fiume, sono crostacei di piccole dimensioni, simili nella forma più a un astice che a un gambero di mare. In tutto il mondo ne sono classificate ben 550 specie, diffusi in Nord America, Australia e in tutti i paesi europei, Italia compresa, dove sono ormai numerosi gli allevamenti che garantiscono la maggior parte della produzione. Necessitano di acque pulite, fredde e non inquinate.

Il gambero di fiume italiano (Austropotamobius pallipes) è una specie autoctona, la cui sopravvivenza è gravemente compromessa a causa di diverse minacce principalmente legate alla crescente antropizzazione degli ecosistemi acquatici e all’introduzione di specie alloctone invasive.