Orobica Pesca: riscoprire il pesce azzurro, un viaggio nel gusto Mediterraneo

In Orobica Pesca il rispetto per il mare e l’attenzione alla sostenibilità sono elementi che guidano quotidianamente l’attività. Per questo l'azienda presta grande attenzione a promuovere un consumo consapevole ed equilibrato del prodotto ittico, che varia a seconda delle diverse stagioni dell’anno. Infatti, sebbene oggi grazie all'acquacoltura, agli allevamenti e alle esportazioni le specie di pesce maggiormente consumate siano sostanzialmente reperibili tutto l’anno, in realtà, così come accade per frutta e ortaggi, anche il pesce ha una certa stagionalità che per noi in Orobica Pesca significa rispetto e attenzione e che nel periodo estivo ci porta nei mari di casa nostra.

Alalunga

Il Mar Mediterraneo è infatti molto ricco di un prodotto che viene molto spesso sottovalutato ma che in realtà è un prezioso alleato nei menu estivi: il pesce azzurro. Una categoria di prodotto da sempre definita come pesce “povero” e spesso scartato proprio per questa sua caratteristica di essere meno pregiato.

Pesce azzurro: vicinanza, varietà e qualità per un'esperienza culinaria unica

In realtà il pesce azzurro, soprattutto in estate può essere una piacevole scoperta, con una varietà molto ampia che vede una scelta tra tonnetto alletterato, alalunga, sgombro, cefalo, ma anche le classiche sardine e alici che, facilmente reperibili, si rendono appetibili anche da un punto di vista legato all’offerta economica.

In passato questa tipologia di pesce veniva largamente utilizzata nella cucina mediterranea, e quale miglior occasione dell’arrivo della bella stagione per poter riportarlo tra i protagonisti delle nostre tavole. Questa materia prima ci offre infatti la possibilità di riscoprire sapori del passato e rielaborarli in chiave moderna, offrendo a chi assaggia percorsi emozionali che solo il mare sa regalare.

Sgombro nazionale

Vicinanza, varietà, accessibilità, qualità e attenzione all’ambiente sono elementi che rendono il pesce azzurro un prodotto competitivo e con valori nutrizionali paragonabili alle specie maggiormente conosciute. Un prodotto che, in questa stagione, riesce a mantenere quell’attenzione alla sostenibilità ambientale ed economica che sempre di più guida le nostre scelte aziendali.

