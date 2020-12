Primi piatti di pesce: gusto abbinato a delicatezza

Pubblicato il 21 dicembre 2020 | 17:54

pesso si crede che l'utilizzo di pesce nei piatti sia una prerogativa solo dei grandi chef, da una parte è vero che questo ingrediente va trattato con grande delicatezza, ma d'altra parte si può anche dire che seguendo alcuni consigli e poche regole,Il pesce è sapientemente utilizzato fin dall'antichità ed è uno dei prodotti più apprezzati, anche perché può essere utilizzato per la creazione di primi piatti, di secondi piatti, oltre a non dimenticare che è un ottimo antipasto.

Al giorno d’oggi, usare il pesce in cucina è diventato ancora più semplice grazie all’ausilio di prodotti surgelati, che coniugano un’indubbia comodità di utilizzo alla presenza di importanti sostanze nutrienti e al gusto. Uno dei player più noti in questo settore è sicuramente Findus, che propone ormai da anni una vasta gamma di prodotti di pesce surgelati grazie ai quali è possibile realizzare numerose ricette, non solo di secondi piatti, come si potrebbe pensare: con i prodotti surgelati si possono infatti realizzare dei primi piatti di pesce sfiziosi e veloci perfetti per ogni occasione!

Primi piatti con pesce surgelato: alcune gustose idee

Pasta con il sugo di merluzzo

Un primo piatto molto sfizioso può essere di sicuro la pasta con il sugo di pesce, in questo caso il pesce utilizzato è il merluzzo che può essere un ottimo alimento per realizzare un sugo di mare.

La ricetta è molto semplice, mettiamo in una casseruola olio e aglio, un po' di cipolla tagliata finemente e, una volta che il tutto si indora, aggiungiamo la salsa di pomodoro. Cuociamo il tutto a fuoco medio per circa 10 minuti, dopodiché, quando la salsa ha assorbito gli odori della cipolla e dell'aglio, aggiungiamo il pesce. Per questa ricetta, ideali sono i Filetti di Merluzzo Findus, che avremo precedentemente cotti in acqua bollente e ridotti in pezzi. Su un altro fornello, scaldiamo una pentola con acqua e non appena bolle aggiungiamo il sale e la pasta. Dopo circa 10 minuti la pasta e il sugo sono pronti, uniamoli in un'unica pentola per farli amalgamare al meglio. Il sugo al merluzzo è pronto in pochi minuti e non resta che assaggiarlo.

L'utilizzo dei Filetti di merluzzo Findus è ottimo per questo piatto, poiché coniugano qualità e nutrizione per un piatto semplicemente gustoso e nutriente.

I Filetti di merluzzo Findus possono essere utilizzati in maniera trasversale in cucina, quindi sono un ottimo supporto sia per un cuoco esperto che per uno alle prime armi (possono essere infatti cotti al forno, in padella o in pentola, ciascuno può scegliere la modalità che più gli è congeniale per tempo e praticità).

Tagliatelle con salmone e piselli

Il secondo dei primi piatti sfiziosi di pesce facili e veloci proposti sono le tagliatelle con tonno e piselli, che unisce la sapidità del pesce con la dolcezza di questo particolare legume.

Per la preparazione servono pochi ingredienti:

basta tagliare finemente del cipollotto e scaldarlo in una padella con un po’ di olio. Aggiungiamo poi 200 gr di piselli (vi consigliamo di usare i Pisellini Primavera Findus, particolarmente teneri e gustosi) con un mestolo di acqua bollente e lasciamo cuocere per 5-6 minuti, aggiustando di sale.





Nel frattempo, pensiamo al salmone: perfetti per questo piatto sono i Fiori di Salmone Findus, che andremo a tritare grossolanamente per poi cuocerlo in un’altra padella con un filo d’olio.

Cuociamo ora la pasta e scoliamola direttamente nella padella coi pisellini, aggiungiamo il salmone e, se piace, qualche bacca di pepe rosa. Mantechiamo rapidamente e serviamo ben caldo.

I Fiori di salmone Findus, succosi e saporiti, sono davvero l’ideale per questo piatto. Inoltre, usando questo prodotto si ha anche la certezza di usare un prodotto la cui provenienza è chiara e dichiarata su ciascuna confezione, oltre che sul sito di Findus. Non solo, si tratta anche di un prodotto sostenibile: i salmoni Findus sono infatti allevati secondo standard di responsabilità certificati ASC, senza antibiotici e mangimi OGM.

Penne con crema di nasello

Chiudiamo questa breve guida con un piatto diverso dal solito: per farlo, usiamo i Fiori di Nasello Findus, ma lo facciamo in modo appunto inusuale, in un primo piatto, ovvero delle penne.





Per prima cosa, lasciamo scongelare i Fiori di Nasello, poi tagliamoli a pezzetti. Infariniamoli e lasciamoli momentaneamente da parte. Tritiamo uno scalogno, mettiamolo in una padella con dell’olio e facciamolo appassire. A questo punto, uniamo i Fiori di Nasello e cuociamoli per circa 15 minuti. Mentre il pesce cuoce, mettiamo a cuocere la pasta in acqua salata bollente, seguendo le istruzioni della confezione.

Quando il composto di pesce e scalogno sarà pronto, frulliamolo con un mixer ad immersione, aggiungendo un mestolo di acqua di cottura della pasta.

Scoliamo ora la pasta al dente e facciamola saltare con la crema di Nasello. Serviamo ben calda, decorando a piacere con prezzemolo e pepe.



In collaborazione con Findus