Il salmone norvegese protagonista della “schiscetta” per il ritorno a scuola

Settembre è il mese dei buoni propositi dopo l’estate vissuta all’insegna del totale benessere e divertimento. Ricomincia il quotidiano tran-tran, si ritorna sui banchi di scuola e in ufficio e ci si domanda ancora una volta cosa mangiare in pausa pranzo.

Un must del back to work è proprio portarsi il pranzo da casa, la classica "schiscetta" come si dice a Milano o il lunch box per gli americani. L’importante è che sia un piatto comodo da trasportare e facile da cucinare, senza dimenticare di scegliere alimenti sani genuini ricchi di nutrienti, ma al tempo stesso gustosi.

Tra i cibi che rispecchiano tutte queste caratteristiche c’è sicuramente il salmone, un piatto tanto amato dagli italiani che è ormai un vero protagonista della tavola durante tutto l’anno.

Il salmone, ingrediente perfetto per una dieta equilibrata

Il salmone è un ingrediente perfetto per un’alimentazione sana e corretta: povero in grassi saturi, ma ricco di acidi grassi polinsaturi Omega-3 – i grassi buoni -, contiene proteine nobili, sali minerali e notevoli quantità di vitamine A, D, B12. Gli Omega 3, in particolare, sono acidi grassi con una struttura molecolare piuttosto complessa, dotati di una nutrita serie di effetti favorevoli sul nostro organismo.

Versatile e adatto a ogni contesto

Pensare a cosa cucinare per il giorno dopo non è sempre facile, ma grazie alla sua versatilità, si possono preparare tanti piatti diversi, da una pratica insalatona con salmone norvegese, ad una bowl ormai tanto di moda o un piatto di pasta fredda o ancora una torta salata. Fresco, surgelato o affumicato, è infatti facile da pulire e veloce da preparare: è l’ingrediente ideale per un pranzo salutare, leggero e gustoso da portare in ufficio.

Ma il salmone non è solo ideale per chi torna in ufficio. Grazie ai suoi valori nutrizionali e alle proprietà benefiche, il salmone norvegese è l’ingrediente perfetto anche per il pranzo dei più piccoli che devono affrontare il rientro sui banchi di scuola. Diventa quindi fondamentale che seguano un’alimentazione ricca, ma soprattutto sana ed equilibrata, capace di supportarli nello studio e nelle attività ludiche e sportive.

Il salmone norvegese può essere cucinato in tanti modi differenti - al vapore, al forno, grigliato – e aggiungendo pochi altri ingredienti si può preparare un piatto salutare e al tempo stesso appetitoso, capace anche di soddisfare le richieste dei più piccoli.

Un ingrediente quindi che rappresenta una vera fonte di nutrienti indispensabili, confermandosi un alimento insostituibile, sano e di alta qualità. Qualità rappresentata dal marchio “Seafood From Norway” il simbolo di origine di tutti i prodotti ittici norvegesi sia pescati che allevati in maniera sostenibile nelle acque fredde e limpide della Norvegia.

Scopriamo qui una nuova ricetta con il salmone norvegese:

BOWL CON RISO ROSSO E SALMONE NORVEGESE