Calvisius Caviar, eccellenza italiana sulle tavole delle feste

Calvisius Caviar, il brand top di gamma dell’azienda Agroittica, oltre a possedere il più grande allevamento di storioni in Europa ed essere il primo produttore di caviale sostenibile al mondo, è un brand apripista che da sempre innova nel mercato del caviale di alta gamma in Italia e all’estero. Per la sua eccellente qualità, Calvisius si basa soprattutto sulla modalità di gestione dell’allevamento e dei suoi ecosistemi, sulla qualità dell’acqua e sul tipo di alimentazione. Il perfetto controllo del grado delle uova e lo strettissimo intervallo che intercorre tra pesca e lavorazione, nonché un sofisticato sistema di classificazione del prodotto, contribuiscono a tutelare la qualità raggiunta in un processo produttivo di oltre un decennio.

Il Caviar Master di Calvisius sperimenta da anni nuove ricette e nuovi equilibri tra uova, sale e tempo di maturazione, un lavoro molto lungo con un importante investimento di tempo e di risorse. Infatti la nuova ricetta del caviale Calvisius, “Unico”, nasce da una speciale selezione di uova di storione bianco di straordinaria grandezza, fino a 3,5 mm, dal gusto avvolgente e delicatamente marino con una consistenza sorprendente che viene caratterizzato da un lungo processo di salatura e una più breve maturazione in latta originale. Dal punto di vista organolettico, sotto il palato l’uovo risulta compatto e il gusto del suo caviale è perfettamente equilibrato con note marine affabili e avvolgenti. “Unico” è un caviale da degustare a pasto o per un aperitivo sorprendente, che si abbina perfettamente con delle bollicine o ancora meglio con un gin tonic.

Calvisius Caviar Unico

Oltre ad “Unico”, ultimo nato della famiglia Calvisius, per le feste di Natale e fine anno si può scegliere tra molti altri prodotti.

Lingotto di Caviale Calvisius

Il Lingotto di Caviale Calvisius nasce per superare il limite termico del caviale, normalmente destinato a piatti freddi, consentendo agli chef l’utilizzo del caviale anche in preparazioni calde. È stato studiato per sprigionare su pietanze calde profumi e sapori particolarmente intensi. Costituito da caviale puro al 100% in grani integri, viene disidratato attraverso un’innovativa tecnica che testimonia il grande impegno dell’azienda bresciana sul fronte della ricerca e sviluppo. Il lungo riposo in appositi stampi e in particolari condizioni concentra il gusto e soprattutto il profumo. È pronto per essere tagliato a lamelle sottili per evidenziare la splendida filigrana di grani integri o grattugiato direttamente sulla pietanza per conferirle prestigio e raffinatezza.

Calvisius Tradition

Il caviale Tradition si ottiene dallo storione bianco, una specie originaria delle coste nordamericane dell’oceano Pacifico. È tra gli storioni più longevi, in grado di arrivare a raggiungere i cento anni di età, gli 800 kg di peso e fino ai 6 m di lunghezza. Oltre che per la sua carne magra, bianca, ad alto contenuto proteico, è particolarmente apprezzato per la sua cospicua produzione di uova di grande dimensione, da 2.9 a 3.2 millimetri, caratterizzate da una colorazione che varia dal grigio scuro al nero. Di gusto particolarmente raffinato ed elegante con note burrose e aromi vicini al mondo della pasticceria soddisfa ogni palato. Occorrono minimo 12 anni di attesa per ottenere questo caviale.

CalvisiusSiberian

Il Calvisius Siberian si ottiene dallo storione Siberiano. Questo pesce produce un caviale di media dimensione (2,2-2,7 mm), necessita minimo di 7 anni per arrivare alla produzione del caviale ed è considerato una tra le specie più precoci. La gamma delle tonalità di colore dei grani è discretamente ampia e varia dal grigio scuro al marrone pallido, la texture è abbastanza soffice e delicata e si presenta lievemente idratata con un piacevole effetto traslucente. Questo caviale dal sapore pieno e deciso è in grado di essere servito anche in accompagnamento con altri cibi.

Calvisius Tradition Royal

Calvisius Beluga

Il Calvisius Beluga è un caviale di grandi dimensioni: le sue uova, infatti, arrivano facilmente a superare i 3 millimetri di diametro. Estratto dallo storione Huso huso, presenta una texture lucida e brillante con una colorazione che va dal grigio perla al grigio scuro, con la caratteristica occhiatura. Le uova hanno un gusto cremoso, piacevolmente grasso, con ricercate note di mare sul finale. Per ottenere questo caviale occorrono circa 20 anni, ma l’attesa viene ampiamente ripagata da una specialità raffinata e di grande prestigio.

Nero Puro, i grani di caviale Calvisius e sale di Cervia

Nero Puro di Calvisius è ottenuto attraverso una tecnica di essicazione particolare che permette di mantenere tutta la fragranza del caviale. Il gusto è intenso e deciso, ideale per i piatti più raffinati: dalle uova alla coque a un delizioso risotto, fino a degustarlo in cocktail originali.

Acciughe del Cantabrico

Le acciughe del Cantabrico sono le più apprezzate e valorizzate nel mercato e si distinguono per i loro filetti carnosi e il sapore intenso. Solo le migliori acciughe del Cantabrico, di qualità superiore e della specie “Engraulis encrasicholus”, diventano Calvisius: pescate unicamente in primavera e lavorate artigianalmente.

Calvisius - Agroittica Lombarda

via Kennedy - 25012 Calvisano (Bs)

Tel 030 9686991