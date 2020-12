Calvisius Tradition Royal, il caviale sostenibile che nasce dallo storione bianco

Pubblicato il 15 dicembre 2020 | 11:11

Caviale Tradition Royal: le uova dello storione bianco possono avere una dimensione anche di oltre 3 millimetri

on due impianti nel comune di Calvisano, in provincia di Brescia,dispone died è uno dei. La qualità delha origine nelle peculiarità delle acque ove gli storioni vengono allevati.Questa preziosa risorsa unita alla massima cura prestata a ciascun esemplare (contribuendo così attivamente alla conservazione di specie in via di estinzione) ha favorito unae di altissimo profilo qualitativo. Il controllo di ogni singola fase del processo produttivo e l’utilizzo di un avanzatohanno contribuito a rendere l’azienda un importanteper il mercato mondiale.Da oltre quarant’anni, le mani esperte deisi prendono cura del caviale di prima scelta, utilizzandoin grado di mantenere intatte le caratteristiche organolettiche, la genuinità e la freschezza del migliore “ Calvisius Caviar ”. Proprio come il cavialeSi ottiene dallo, una specie originaria dell’oceano Pacifico e distribuito dall’Alaska fino alla Bassa California. È tra gli storioni più longevi, può raggiungere i cento anni di età, gli 800 kg di peso e fino ai 6 m di lunghezza. Oltre che per la suaad alto contenuto proteico, è particolarmente pregiato per la sua cospicua produzione di, da 2,8 a 3,2 millimetri, caratterizzate da una colorazione che varia dal grigio scuro al nero.Il gusto è perfettamentee ricorda il mare solo nelle sue componenti più delicate. Un caviale da apprezzare anche in purezza e come inizio di una degustazione di diverse tipologie. Occorrono circa. Abbinamento consigliato bollicine brut o saten.Per informazioni: www.calvisius.it