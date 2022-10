Catena del freddo più sicura che mai nel nuovo headquarter di Orobica Pesca

Una caratteristica fondamentale del servizio offerto da Orobica Pesca è la tempestività nei trasporti finalizzata al garantire un prodotto sempre fresco e controllato. Grazie alla sua esperienza frutto di un’attività che dura da 57 anni, Orobica Pesca offre i migliori prodotti nelle migliori condizioni e dispone di un parco automezzi all’avanguardia, dotato di moderne attrezzature per garantire il mantenimento costante della catena del freddo.

A rafforzare l’offerta di servizi B2B è l’hub di Stezzano (Bg) che - con un’area di 800 m2, su 4.000 a disposizione, dedicata al servizio “Cash&Carry” per clienti professionisti - offre soluzioni per lo stoccaggio della merce che permettono la migliore conservazione di ciascun prodotto in vendita, avendo a disposizione 1.100 posti-pallets a temperatura ambiente, 1.200 a temperatura negativa (-26°C), 300 a temperatura positiva (da 0 a +4°C) per i prodotti freschi e 250 bancali per il pesce fresco (da 0 a -2°C) oltre alle vasche di mantenimento dei crostacei vivi con capacità da 2 tonnellate di prodotto.

Il nuovo hub di Stezzano (Bg)

La politica per la qualità seguita dall’azienda è fondata su minuziosi controlli e monitoraggi: la severa selezione dei prodotti all’origine, il controllo in accettazione merci e nelle fasi successive di stoccaggio e distribuzione con riduzione dei tempi di movimentazione della merce, oltre al coinvolgimento di figure specialistiche interne.

Il magazzino di stoccaggio è attrezzato con celle frigorifere con temperature che vanno da 0 a -26°C a seconda del prodotto stoccato e vengono svolti ripetuti controlli e ispezioni chimici e microbiologici per garantire l’ottimale conservazione del prodotto.

L’attenzione alla salvaguardia dell’ambiente non manca mai: tutti gli impianti frigoriferi sono computerizzati e permettono un controllo centralizzato e responsabile, inoltre sono alimentati ad ammoniaca/CO 2 , ossia permettono un minore dispendio energetico e sfruttano gas naturali non inquinanti. L’impianto di climatizzazione dello stabile riutilizza il calore di produzione e l’impianto fotovoltaico ad energia solare copre circa il 20% del fabbisogno energetico complessivo. Anche a livello spaziale si è pensato alla tutela dell’ambiente e degli operatori, grazie a una suddivisione logistica che permette la massima sanificazione degli ambienti e la riduzione dei tempi di percorrenza, coadiuvata dalla presenza di una flotta di muletti a controllo centralizzato per la movimentazione interna della merce che garantisce la tutela massima della salvaguardia dei dipendenti.

