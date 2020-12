Fiori di Eglefino: quando gusto e nutrizione si incontrano

Pubblicato il 11 dicembre 2020 | 14:51

I Fiori di Eglefino sono ricchi di vitamine del gruppo B

Come preparare il pesce Eglefino per i bambini?







Tanti altri modi per cucinare il pesce Eglefino

l pesce è conosciuto come un alimento sano e ricco di nutrienti, leggero e prelibato.È allo stesso tempo un cibo gustoso con cui si possono realizzare ottime ricette per tutta la famiglia, ma anche un aperitivo sfizioso da consumare con gli amici. In particolare, parliamo dell'eglefino, il pesce comunemente usato per la preparazione del fish & chips britannico, ma versatile anche a tantissime altre preparazioni, gustose e nutrienti.Qualche curiosità sui Fiori di Eglefino FindusDalle carni bianche candide, simili al merluzzo, è però una varietà di pesce ben distinta che proviene dall'Oceano Atlantico Nord Orientale. Nello specifico, i Fiori di Eglefino Findus sono pescati nel Mare di Barents,e presso l'Isola degli Orsi e Spitsberg, secondo standard di pesca sostenibile MSC.Si tratta infatti di un pesce proveniente dal Nord Europa, noto in lingua inglese come Haddock ma conosciuto anche come pesce asinello. Gustosissimo nella famosa versione fritta “fish & chips”, nasconde delle proprietà nutrizionali che vale la pena di scoprire e valorizzare al massimo all'interno della propria cucina.L’Eglefino usato per i Fiori di Eglefino Findus è un pesce fontedi proteineInoltre,, sempre grazie alle proteine di cui l’Eglefino Findus è ricco, è utile per chi fa sport, in quanto tali proteine. Infine, sempre restando in ambito sportivo, è un’ottima fonte di potassio, che contribuisce alla normale funzione muscolare.Perché consumare i Fiori di Eglefino Findus e quali sono i valori nutrizionali?si distinguono per essere pescati in base aglie sono caratterizzati da dei filetti teneri e carnosi, caratteristica che li rende ideali per ricette sia gourmet, sia tradizionali., che contribuiscono ad una serie di funzioni(grazie all’assunzione quotidiana di 250 mg di acidi grassi omega 3 a lunga catena (EPA+DHA)).Andiamo a scoprire quali sono questi benefici portati dall’assunzione di Omega 3:• Contribuiscono al• Contribuiscono al• Contribuiscono alL’Eglefino Findus è anche naturalmente ricco di, che così come i precedentemente citati Omega3, apportano alcuni importanti benefici al nostro corpo.Per cominciare, contribuisce al(da non confondere col cervello citato precedentemente, che è solo una parte del nostro sistema nervoso).Inoltre, queste vitamine contribuiscono anche al, ad unaed alla(peculiarità quest’ultima che lo rende ideale per gli sportivi, che dopo un allenamento spesso intenso sicuramente sono stanchi e affaticati).Le vitamine B12 e B6 sono anche importanti in quanto contribuiscono alla, che con la loro funzione di trasporto dell’ossigeno ai polmoni e tessuti, svolgono un ruolo cruciale per il nostro organismo.Come si evince dal vademecum delle proprietà nutrizionali dell’eglefino appena fornito, questo pesce è ideale per tutte le età, bambini inclusi.Come rendere quindi questo pesce invitante per i più piccoli?Come detto in precedenza l’eglefino è il pesce comunemente usato per la preparazione del fish & chips, che sicuramente è una ricetta molto golosa per i più piccoli. Tuttavia, esistono soluzioni gustose e nutrienti pur non prevendendo la frittura, che possono comunque fare gola ai bambini.Non solo eglefino per fish & chips quindi, in particolare, Findus ci propone un’ottima opzione: i suoi Fiori di Eglefino con granella di pistacchio, insalata di cavolo rosso e salsa tartara . Si tratta di una ricetta semplice da preparare e alla portata di tutti, i Fiori di Eglefino Findus possono infatti essere facilmente preparati in forno, in padella o in pentola.Il risultato è un piatto nutriente e gustoso, ma anche colorato e simpatico agli occhi dei più piccoli.Se vi piace il fish & chips sicuramente avrete già mangiato il pesce Eglefino che potete cucinare in una miriade di variazioni.Ad esempio, potete utilizzare ie scottarli in padella, aggiungere un filo di olio evo e un condimento a vostra scelta.Inoltre, con dell'Eglefino a tocchetti saltato e qualche acciuga saporita si può cucinare un delizioso condimento per la pasta, oppure una salsa per crostini e bruschette da presentare all'aperitivo.Le opportunità di assaggiare questo pesce nordico sono davvero tante, anche con del riso basmati e una grattugiata di zenzero fresco.Infine, perché non provare icon una salsa di pomodoro fresco e basilico, in un piatto dal sapore tipicamente mediterraneo? Una manciata di olive nere e la cena è servita.**100g di Fiori di Eglefino Findus contengono 200mg di acidi grassi Omega 3 a lunga catena (EPA+DHA)