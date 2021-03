Fish for Chef, linea top per il fuori casa: il pescato di Woerndle Interservice

Pubblicato il 23 marzo 2021 | 19:38

La lavorazione delle pezzature è ottimale per velocizzare la preparazione in cucina

è stata fondata a Caldaro in Alto Adige nel 1968 ed è un punto di riferimento per l’universoche desidera portare a tavolada tutto il mondo. L’azienda, oggi con sede a Bolzano, promuove anche, creati per soddisfare le diverse esigenze del mercato. Tra questi, hanno acquisito notevole riconoscibilità. A questi si unisce ora, nuova proposta che si articola in un’ampia varietà diLe prime proposte a marchio Fish for Chef saranno dedicate a, pescati nelo dei pescherecci. Si tratta di referenze predisposte per essere usate nellache, grazie al veloce congelamento, presentanopari al prodotto fresco. Per citarne alcune,, canocchie di dimensioni omogenee, tartare di gambero rosso e viola già porzionate,seppie e moscardini, oltre ai. Lescelte sono sempree la lavorazione è ottimale per. Alla proposta attuale si aggiungerà anche ilCome per ogni marchio proprio, anche in questo caso Woerndle Interservice garantiscenella ricerca e nella selezione della materia prima, con adeguatedei produttori e test di qualità. Di rilievo anche il ruolo degliche preparanoe forniscono agli operatori professionalisull’uso delle varie specie ittiche Per informazioni: www.granchefpremiumfood.com