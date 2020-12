Fjord, ittico affumicato. Le specialità: salmone e storione

Pubblicato il 08 dicembre 2020 | 14:39

Il classico salmone norvegese, quello scozzese al whisky e lo storione bianco di Fjord

Fjord vanta una gamma ricca di referenze sempre in costante divenire. Il salmone, per esempio, apprezzato durante tutto l'anno, in questo periodo si veste a festa e può essere degustato in nuove varianti: il classico salmone norvegese e quello scozzese al whisky. Oggi anche lo storione bianco si rinnova con una ricetta appositamente creata dallo chef Bocuse d'Or d'Italia nel 2016, lentamente affumicato con legni di faggio in fettine sottili: un gusto nuovo, esaltato da un bouquet di spezie pregiate. Specie originaria del Nord America - dall'Alaska alla Bassa California - dove viene considerato il miglior storione da carne, è tra gli storioni più longevi, in grado di raggiungere i 100 anni di età, gli 800 chilogrammi di peso e i 6 metri di lunghezza. Per le sue carni pregiate e l'alto profilo vitaminico e minerale, lo storione è considerato una vera eccellenza della gastronomia ittica. Presenta una carne di ottima consistenza, ideale anche per il taglio sashimi. Adatto anche ai bambini perché naturalmente privo di lische, è caratterizzato da un elevato contenuto proteico ed è fonte naturale di omega-3. Può essere consumato senza abbattimento termico. Ritenuta una specie in via di estinzione, viene allevata rispettando le esigenze etologiche. Le fasi più delicate del ciclo di vita vengono protette in strutture controllate sia dal punto di vista termico, sia luminoso, ma a partire dal terzo anno di età, quando gli storioni sono sufficientemente forti, vengono trasferiti in vasche con fondo e sponde in ghiaia, esposti alla naturale oscillazione climatica stagionale necessaria a garantire una perfetta maturazione sessuale. Per informazioni: www.fjord.eu