L'alta qualità di Longino & Cardenal protagonista a Identità Golose

Un Congresso, quello di Identità Golose 2022, che si è rivelato ad alta intesità, come prevedibile, per Longino & Cardenal. I suoi cibi rari e preziosi si sono rivelati una calamita per i professionisti della ristorazione convenuti a MiCo-Milano Congressi dal 21 al 23 aprile e accolti dall'amministratore delegato e socio di maggioranza Riccardo Uleri.

El Atùn Rojo Fuentes

Tonno rosso per eccellenza

Tre giorni di alta cucina che hanno visto Giorgio Guglielmetti, company chef dell’azienda lombarda, sempre impegnato. Star della manifestazione, la novità El Atùn Rojo Fuentes. Dalla Spagna il tonno rosso per eccellenza. Leader mondiale nel settore del tonno rosso, alleva esemplari selvatici adulti catturati con tecniche di pesca sostenibili. Vengono allevati, nutriti e pescati su richiesta, seguendo la tecnica giapponese ikejime; ogni prodotto è accompagnato da un’etichetta che conduce alla tracciabilità dell’esemplare con tutte le informazioni sul percorso che il prodotto ha fatto dalla propria origine al suo consumo.

Jamòn Amdmiration Blàzquez 1/4 Riccardo Uleri 2/4 Giorgio Guglielmetti 3/4 Finger food in degustazione 4/4

Fuorisalone con gusto

Longino & Cardenal ha organizzato anche un fuorisalone all’insegna del gusto. Il 22 aprile su una terrazza coperta dell’hotel Milano Verticale Una Esperienze si è sviluppato il Percorso di degustazione di Longino. Protagonisti, tra i diversi campioni della scuderia dell’azienda milanese proposti all'assaggio, Tartare di Gambero (rosa, viola, rosso sgusciato), Sashimi di Orata del Delta, Trota Oceanica, Tonno Rosso del Mediterraneo, Tataki di akami e ventresca scottata di Tonno Rosso, Merus di Granchio Reale, Paleta di bellota iberica Admiration, Tartare di Fassona Piemontese, mini hamburger di Wagyu Giapponese. Identità golose, per l’appunto.

