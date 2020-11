Il pesce a casa come la pizza: un’idea che funziona. Parola di Alemar

Pubblicato il 28 novembre 2020 | 18:34

Nel Mediterraneo e nel Mar Nero a terra il 90% dei pescherecci

Il pesce a casa come la pizza

tringe i denti e si reinventa, amministratore delegato della venetae ideatore di, “ilcome la pizza”.praticamentee comunque conai minimi storici. Il, una delle filiere trainanti del Paese, è. Infatti,dall’emergenza sanitaria: ladi oltre il 50% e le flotte lavorano a scartamento ridotto.Comela(Food and Agriculture Organization), in alcune parti dele deloltre il 90% dei piccolisi è trovato costretto adiNel primo lockdown , grazie anche all’iniziativa a sostegno delle regioni più colpite, con consegne gratuite che hanno raggiunto addirittura la, l’azienda ha registrato circa«Fermare il pescatore significava portare inuna- dice Marcon - di certo con la chiusura o comunque con l’attività ridotta di hotel e ristoranti, tra i nostri maggiori clienti, abbiamo avuto un bello scossone. Prima di tutto eravamo enormemente dispiaciuti per loro, sappiamo quanto sacrificio ci sia dietro queste attività, spesso a conduzione familiare, frutto di enormi sacrifici. Di conseguenza, però, anche il nostro settore ha subito quasi una battuta d’arresto».«Così, come i ristoratori si sono reiventati con l’asporto e le consegne a domicilio, noi abbiamo pensato di consegnare il pesce a casa delle persone, esattamente come si fa con la pizza – prosegue Marcon - è da lì, infatti, che mi si è accesa la lampadina. Il risultato è statoledelsu altri. I nostri tre negozi di pescheria e gastronomia in Veneto a San Stino di Livenza, San Donà di Piave e Conegliano hanno continuato a lavorare bene, ma non era sufficiente. I dipendenti di Alemar hanno tutti famiglia, dovevamo pensare anche e soprattutto a loro. Così abbiamo ampliato la logistica interna con consegne a domicilio a circa 30 chilometri da casa per ogni negozio, e in tutta Italia con l’e-commerce».Attualmente i 27della compagnia escono in mare quasi ogni giorno. Tutti i pescatori lavorano. Solo nel Nord Italia si parla di 120 persone, senza contare l’indotto.«Solo parte deldel servizioè in, ma a, in modo da far lavorare tutti – conclude Marcon – E poi ci sono i pescatori delle cooperative che lavorano per noi, in Croazia piuttosto che in Sicilia, dove acquisto il gambero rosso, ad esempio».Insomma, con Itty.Fish Alessandro Marcon è riuscito a faril proprionon solo ai, ma anche a tutti quelli che, in Italia e non solo, escono in mare sicuri cheacquisterà il loro pescato.Per informazioni: www.alemarsrl.it