Pesce fresco e sostenibile al ristorante con Foodlab

Foodlab nasce nel 2000 nel cuore della Food Valley parmense dall’idea imprenditoriale di tre fratelli, Gianpaolo, Francesco ed Elisabetta Ghilardotti, che trasformano la loro passione per la cucina in un’azienda specializzata nella lavorazione e commercializzazione di ittico fresco. È cominciato tutto da una trasferta in Francia dove Gianpaolo era approdato nelle cucine dello chef pluristellato George Blanc, inseguendo la sua vocazione ai fornelli. Fu lì che per la prima volta vide affumicare il salmone artigianalmente. Fumi, aromi, sapori: la scintilla era scoccata.

Un prototipo di un affumicatore in giardino, poi un primo laboratorio in un ex salumificio, seguito da un secondo. Piccoli passi che hanno portato a costruire un vero e proprio stabilimento a Polesine Zibello (Pr), in grado di soddisfare una richiesta esponenziale da parte di migliaia di ristoratori, privati e supermercati. Inaugurata nel 2006, la sede è stata ampliata nell’aprile del 2022 con la costruzione di un altro stabilimento produttivo. Oggi in azienda trovano lavoro circa 180 dipendenti che salgono a oltre 250 nel periodo natalizio e vengono lavorate ogni anno 5.000 di tonnellate di materie prime.

Gianpaolo Ghilardotti, amministratore di Foodlab

Praticità e qualità: le parole chiave della linea per la ristorazione

Uno dei segreti del successo di FoodLab è senza dubbio l’attenzione che rivolge al prodotto. Niente è lasciato al caso: la materia prima viene selezionata accuratamente e monitorata fin dall’origine, lavorata con metodi artigianali e, in ogni fase della catena produttiva, vengono rispettati i più alti standard qualitativi. In Italia il salmone resta il re dei pesci freschi: è amato e apprezzato sempre più durante tutto l’anno, grazie alle carni gustose e ricche di nutrienti. È una buona fonte di proteine e grassi nobili ed è un alleato fondamentale per la salute. Il pesce d’allevamento arriva sempre fresco negli stabilimenti Foodlab, che è il segreto per ottenere un prodotto di altissima qualità e con una texture impareggiabile. Tutto il pescato viene invece abbattuto a -20 °C per più di 24 ore per garantirne la sicurezza dal punto di vista parassitario. Il salmone selvaggio Sockeye, una volta passati i rigidi criteri di selezione e il processo di abbattimento, viene messo sottovuoto per mantenerne intatte le proprietà organolettiche. Particolare attenzione viene riposta nella selezione di sistemi di acquacoltura sicuri e rispettosi dell’ecosistema locale. FoodLab effettua numerosi e costanti controlli sulla materia prima, sui semilavorati e sul prodotto finito per aumentare i livelli di sicurezza alimentare.





Il prodotto di punta di Foodlab è senza dubbio il salmone



FoodLab offre una linea pensata ad hoc per la ristorazione veloce: una gamma di specialità ampia e articolata che, oltre agli affumicati, comprende lavorazioni al naturale e prodotti cotti al vapore. Praticità e qualità sono le parole chiave di questa linea, per offrire alla ristorazione la miglior esperienza possibile. Il prodotto di punta è senza dubbio il salmone: si spazia dal gusto delicato del Norvegese naturale al sapore più deciso del Sockeye affumicato.

L’artigianalità si vede in ogni passaggio della lavorazione

FoodLab non lavora solo salmone, propone anche pesce spada, tonno e merluzzo. Di ogni prodotto offre diversi tagli, lavorazioni e marinature per soddisfare anche il palato più esigente. Il processo di trasformazione è un percorso tutto al naturale che permette di preservare il gusto e la consistenza della carne, utilizzando ingredienti freschi e genuini. Nessuno dei prodotti contiene aromi, conservanti o additivi: l’artigianalità di FoodLab si vede in ogni passaggio della lavorazione.

Lo stabilimento Foodlab a Polesine Zibello (Pr)

Foodlab ha deciso di certificare la qualità della produzione: è stata infatti la prima azienda in Italia ad aver ottenuto nel 2001 il certificato Bio di Icea per il salmone lavorato e nel 2018 la certificazione FSSC 22000 (Food Safety Certification Scheme 22000) per il controllo dei processi e del prodotto, a garanzia della sicurezza alimentare. Nel 2019, inoltre, le è stato assegnato il marchio blu Msc per il salmone selvaggio Sockeye e per il Merluzzo.

