Il pesce ideale per la gravidanza? Quello delle acque pulite dell'Alaska

Pubblicato il 16 marzo 2021 | 19:32

C

Il pesce fondamentale in determinati momenti della vita

Il pesce selvaggio dell’Alaska è naturalmente ricco di acidi grassi omega 3

In gravidanza 200 grammi a settimana

Pesce dell’Alaska: ricco di sostanze utili

L’importanza del Dha

Utile anche contro la depressione post partum

arne, latte, salumi, formaggi, frutta, verdura… Di cibo si parla ogni giorno e, ogni giorno, si danno consigli e indicazioni su cosa fa bene e cosa no. E poi, esperti e scrittori ci ricordano che il cibo è anche cultura storia, arte, tradizione. Tuttavia, comunque la si pensi, ilè soprattutto salute e, di conseguenza, lesu cosa mettere nel piatto sono quanto mai importanti.Ci sono fasi della vita particolarmente delicate in cui le regole per un’e corretta andrebbero applicate in mo-do rigoroso e, al riguardo, sono stati fatti importanti studi che, tra i cibi indispensabili e più indicati per ie per le donne in, un posto fondamentale lo occupa il pesce, alimento in grado di offrire loro il massimo dei benefici.La Fda, ossia l’Ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici, afferma che le donne, per sostenere lo sviluppo dele la sua crescita, dovrebbero mangiare più di 200 g a settimana di pesce a “basso contenuto di mercurio” sconsigliando, ad esempio,. A questo punto ecco arrivare il momento della scelta, una scelta che per essere salutistica, deve essere di alta qualità.I prodotti ittici dell’Alaska rappresentano l’ideale per la salute perché sani lo sono già per nascita e per il loro percorso di vita tutto in acque pulitissime. Il pesce selvaggio dell’Alaska è naturalmente ricco di, compreso il Dha, ossia quel grasso prevalente nel cervello e nel sistema nervoso centrale in grado di influenzare lo sviluppo neuro cognitivo. Risulta quindi evidente quanto questa peculiarità sia fondamentale non solo nell’alimentazione delle donne in gravidanza, ma anche durante l’allattamento e persino in quella per iin età diDha, tre piccole lettere che racchiudono un immenso valore ine che sono un grande alleato per ilin crescita, predisponendo nei più piccoli migliori facoltà di apprendimento anche nella loro vita più adulta.Pesci grassi come il salmone, il carbonaro, il pollock, l’halibut, di cui sono ricche ledell’, sono una fonte importante di Dha e quindi sono da considerarsi perfetti nei momenti più delicati della vita. Ma se questo fantastico grasso è il miglior alleato del cervello, importanti lo sono anche gli altri contenuti di questi gioielli del, dallea tutti queiche, non essendo producibili dal corpo, devono essere assunti proprio con l’alimentazione.È inoltre dimostrato che gli omega 3 agiscono positivamente anche su una delle patologie che colpisce alcune donne: la. Un piccolo aiuto da non trascurare.Le eccellenze ittiche dell’Alaska contengono tutte livelli dimolto bassi grazie al loro habitat naturale incontaminato e alla importante presenza di selenio che fa sì che proprio il pericoloso mercurio non vada ad interagire con i tessuti minimizzandone i rischi.In gravidanza la voglia di “sfizietti” è all’ordine del giorno ma una buona eè il modo migliore per vivere questi mesi in buona salute.