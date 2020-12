Salmone dell’Alaska: sano, gustoso e versatile in cucina

Pubblicato il 21 dicembre 2020 | 10:57

Il salmone selvaggio dell'Alaska e un ingrediente molto versatile in cucina

, dal classico sapore di mare, perfetta consistenza, ecletticità sono solo alcune delle peculiarità del. Il suo essere, inoltre, è una garanzia assoluta di salubrità e sostenibilità. Peculiarità che derivano innanzitutto dall’habitat in cui nasce, cresce e si sviluppa, acque freschissime e incontaminate che offrono come cibo la naturalità di plancton e di piccoli crostacei, altrettanto incontaminati. E, proprio per queste caratteristiche, il salmone selvaggio dell’Alaska è un’assoluta garanzia diLa denominazione Salmone Selvaggio dell’Alaska raggruppache nascono nelle acque dei suoi fiumi per poi trascorrere la loro vita adulta nel Nord dell’Oceano Pacifico: reale, rosso, argentato, keta e rosa.Il “” che viene commercializzato per gran parte dell’anno, anche in questo periodo, è in realtà surgelato ma questo nulla toglie alle suee nemmeno al suo sapore originale. Per ottemperare alle rigide regolamentazioni sulla pesca vigenti in Alaska, stipulate per garantire la continuità della specie e la salvaguardia dell’ambiente, il salmone, appena pescato (da maggio a ottobre) vienedalle navi di stabilimento con un procedimento rapidissimo che garantisce il tipo di trasformazione. Sul mercato anche laIl salmone è un alimento sano , ricco di gusto e, base per, dagli antipasti, ai primi piatti, ai secondi.Per informazioni: www.alaskaseafood.it