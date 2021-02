Un ottimo 2020 per Citres: +14% a volume nel sottolio

Pubblicato il 06 febbraio 2021 | 18:59

Citres è leader nel Nord Est con le sue Giardiniere, i Pomodori Secchi e nel segmento antipasto

ondata nel 1958 nella provincia di, è un’familiare non solo nella proprietà ma nello spirito con cui arriva sulle tavole. L’amore per la terra e per i suoi prodotti, manifestata anche nell’, l’hanno da sempre contraddistinta.D’altra parte, l’attenzione verso la qualità dellee la produzione di, sono i due fattori che hanno consentito all’azienda di guadagnarsi una grande fiducia da parte dei propri consumatori , sia nel, sia in quelloNel nostro Paese il settore dell’detiene iladdette. Quello ortofrutticolo è un mercato che fattura quasi. Anche il fatturato complessivo si attesta tra i più consistenti. L’industria italiana delle conserve vegetali ha evidenziato maggiorerispetto alla media dell’industria alimentare, con aumenti del, pur a prezzi costanti, circa doppi rispetto al totale alimentare.In questo contestosi posiziona comecon le sue, ie nel segmento. Nel mercatol’azienda veronese ha chiuso il 2020 con. Ottimi risultati, come sottolineato, anche nei segmentie antipasti (1,7%).Per informazioni: www.citres.com