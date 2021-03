La Pasqua di Madama Oliva: nuovi espositori nei supermercati

Pubblicato il 23 marzo 2021 | 11:52

N

Madama Oliva valorizza il prodotto fresco sulle tavole di Pasqua

Pasqua un periodo fondamentale

uoviperi prodottiin occasione della2021. L'azienda leader nel settore delle olive da tavola fresche ha ideato un nuovo layout tematico per valorizzare le proprie specialità attraverso un espositore dedicato allaFrutto d’Italia, e in particolare alle referenze: "Olive verdi dolci giganti gr 250" e "Lupini salati gr 280", dove campeggeranno anche le storie animate di "Olivia e Pino", gli "alleati del Benessere", mascotte dal nome eloquente presenti nella comunicazione social dell'«Negli anni abbiamo puntato a istituzionalizzare ledineididella grande distribuzione organizzata in quattro grandi momenti legati al maggior consumo di olive, vegetali e lupini. La Pasqua rappresenta uno dei periodi dell'anno in cui i consumatori apprezzano in maniera particolare i prodotti di alta qualità - spiega. direttrice marketing di madama Oliva – Insieme all'estate, al momento nuovo raccolto autunnale che celebriamo con la referenza Olive Novelle, e al Natale. Per celebrare la Pasqua abbiamo scelto dunque di declinare i nostri prodotti in maniera più coinvolgente mettendoli in evidenza con i nuovi espositori dedicati. Accanto al nuovo layout, Madama Oliva continuerà con le attività promozionali in-store e le comunicazioni massificate che si snoderanno anche attraverso eventi e campagne sui».