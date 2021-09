Le novità agrodolci di Saclà

Olive, sughi, condimenti, piatti pronti, salse, creme e spalmabili, pesti, verdure, sottaceti e capperi, verdure sottolio, linea bio, succhi e composte e risotti. Da ottant’anni Saclà è un’azienda apprezzata a livello internazionale che esporta in oltre 70 Paesi le eccellenze della terra coniugate alla creatività della cucina, con un’offerta in continua evoluzione, creata per soddisfare tutti i palati.

Cetrioli a Fette e Petali di Cipolla

Ingredienti pronti

A Cibus di Parma l’azienda di Asti ha presentato agli operatori professionali diverse referenze a elevato valore aggiunto. «Per rispondere alle nuove tendenze del mercato ed essere al fianco di tutti con prodotti pratici e di qualità – ha ricordato Federico Ghisolfi, direttore commerciale e marketing Italia - Saclà propone due novità agrodolci: i Cetrioli a Fette e i Petali di Cipolla, ingredienti pronti e perfetti per arricchire burger, panini gourmet e snack da poter gustare in qualsiasi occasione, anche a casa».

Federico Ghisolfi

I Petali di Cipolla sono realizzati con foglie di cipolla in agrodolce, dal gusto delicato, mentre i Cetriolini a Rondelle racchiudono tutto il gusto tipico dei cetriolini Saclà.

Per informazioni: www.sacla.it