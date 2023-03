La frutta secca da spalmare, ci pensa Euro Company

Euro Company, azienda di Godo di Russi (Ra), da oltre 40 anni seleziona, produce e commercializza frutta secca ed essiccata. Un punto di riferimento in merito all’alimentazione sana e sostenibile. Società Benefit dal 2018, l’anno seguente ha ottenuto la certificazione B Corp, che riconosce i valori di responsabilità sociali, ambientali e di trasparenza.

Nove referenze a tutto gusto

A Cibus Connecting Italy ha presentato le creme 100% frutta secca: spalmabili, senza zuccheri e oli aggiunti e prive di additivi. Creme ricettate articolate su due linee: Le Biologiche e Le Italiane. Sei le referenze per Le Biologiche: nocciole tostate, arachidi tostate, mandorle pelate, mandorle tostate, anacardi tostati, pistacchi e mandorle pelate. Le Italiane sono alle nocciole tostate, alle arachidi tostate e alle mandorle pelate.

Crema di Arachidi e Mandorle Le Italiane

Possono essere gustate in purezza o con l’aggiunta di una goccia di miele. Da spalmare su pane, gallette e fette biscottate o su yogurt e macedonie o ancora per preparare pancakes. Ideali per la prima colazione.

www.eurocompany.it