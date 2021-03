CondiSnap di Menz&Gasser, nuova linea di condimenti monodose

Pubblicato il 12 marzo 2021 | 10:26

è un'azienda italiana alla terza generazione che ha saputo crescere e rinnovarsi continuamente. Una consolidata esperienza, un'intensa attività die costanti investimenti inle hanno permesso di proporre sul mercato prodotti innovativi in tempi brevi. Ne è un esempio concreto la nuova linea di prodotti, nata in questo periodo particolare dove parole comesono ormai all'ordine del giorno.Menz&Gasser ha pensato di utilizzare la sua decennale esperienza nel confezionamento in monodose per lanciare, condimenti in grado di rispondere alla richiesta del mercato, di salvaguardare contemporaneamente la salute del cliente e la salubrità del prodotto. I condimenti di Menz&Gasser vantano infatti la tecnologia, che consiste in un'apertura facile e veloce della monoporzione che permette di dosare il prodotto senza sforzi, senza sprechi, ma soprattutto senza sporcare!Al momento la gamma prevede, tutti prodotti di qualità elevata, come l'azienda offre anche nel mondo delle confetture. Nei prossimi mesi è previsto un ampliamento delle referenze, così da rendere la linea completa e in grado di soddisfare le più diverse esigenze.CondiSnap, per la sua praticità, funzionalità e igienicità è la. La tecnologia Snap&Squeeze è un brevetto in uso esclusivo a Menz&Gasser, utilizzato sia per i condimenti che per il miele. La praticità del miele monoporzione Snap&Squeeze permette infatti, come per i condimenti, un utilizzo senza spreco e senza sporcare, per questo può essere visto come una soluzione ideale e innovativa sul banco colazione di un hotel o come dolcificante di tè e bevande in bar e ristoranti.Per informazioni: www.menz-gasser.it