CondiSnap, soluzione smart per condire senza sprechi

Pubblicato il 02 giugno 2021 | 18:30

I

n questi ultimi mesi nei quali tutto sembrava sospeso,ha scelto di ampliare ulteriormente la propria gamma di prodotti verso il mondo dei salati. Partendo da un’esperienza pluri-decennale nel confezionamento in monodose, l’azienda ha coniugato Ricerca&Sviluppo, tecnologia produttiva e conoscenza del mercato per realizzareMaterie prime di alta qualità, processi di confezionamento “gentili” efanno di questa linea un unicum sul mercato. Semplice, veloce e versatile, CondiSnap è l’innovativa gamma di condimenti monodose (olio extravergine di oliva, aceto bianco, aceto balsamico di Modena Igp e salsa di soia) ideale per. La sua praticità la rende particolarmente adatta sia per un utilizzo ad un tavolo di ristorante che per un pic-nic all’aperto.La tecnologiadi CondiSnap consente di, per poi versare facilmente il suo contenuto senza sforzi, senza sprechi e soprattutto senza sporcare!E a partire da maggio la gamma dei condimenti si allarga con una nuova referenza, la, ideale come condimento per sushi, sashimi e insalate, come insaporitore per zuppe e minestre e come base per salse tipiche della cucina etnica (teriyaki, kabayaki, ecc.).CondiSnap: la soluzione smart per un mondo che cambia!Per informazioni: www.menz-gasser.it/condisnap