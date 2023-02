La salsa di soia Kikkoman a fermentazione naturale è un classico Develey ed è adatta sia per cucinare sia da utilizzare come condimento. La salsa di soia a fermentazione naturale di Kikkoman viene prodotta, secondo la ricetta tradizionale, con solo quattro ingredienti puri: germogli di soia, grano, acqua e sale, senza additivi artificiali, coloranti, conservanti ed esaltatori di sapidità.

La fermentazione naturale lenta dura almeno sei mesi, per dar tempo all’aroma di svilupparsi pienamente. Le caratteristiche distintive della salsa di soia Kikkoman sono il suo colore marrone rossiccio e il suo aroma inconfondibile. La giusta dose di salsa di soia conferisce un gusto nuovo e deciso ai contorni crudi o cotti, accompagna ed esalta i piatti etnici, impreziosisce le carni e i sughi più tradizionali. È stata ufficialmente premiata con il marchio V dalla indipendente European Vegetarian Union (Evu) dopo una severa procedura di verifica e selezione.

Tartare di manzo con salsa di soia Kikkoman

Non solo per piatti asiatici

Develey, realtà internazionale presente in 11 Paesi con sede a Monaco di Baviera, propone per il mercato Horeca una vasta gamma di oltre 100 referenze per ogni esigenza, tra queste la salsa di soia Kikkoman. Le sue caratteristiche principali sono l’altissimo contenuto di antiossidanti e le proprietà digestive e può essere impiegata, grazie al gusto saporito, nella cucina giapponese, cinese e asiatica, ma si adatta perfettamente a tutte le cucine del mondo, compresa quella italiana. Può essere, infatti, utilizzata per condire sushi, sashimi, tofu, carne e pesce, per le marinature, nella cottura di minestre e zuppe e per la preparazione di tante altre salse tradizionali, per esempio la Teriyaki. E non solo. Si può gustare anche su pizza, hamburger, nell’insalata o perfino nel dessert. Questo straordinario condimento arricchisce ogni piatto con il suo aroma delicato e i ricchi componenti umami.

La versatilità della salsa di soia Kikkoman in 40 ricette

Develey, in collaborazione con lo chef Gregori Nalon ha sviluppato per gli operatori dell’Horeca 40 ricette di cucina italiana, dall’antipasto fino al dessert. Di origine veneta, con esperienza sia in campo nazionale che internazionale, Gregori ha messo in campo tutto il suo know-how per rendere le ricette uniche, eleganti e saporite, esaltando la versatilità della salsa di soia Kikkoman. Il risultato di questa proficua collaborazione sono le 40 ricette consultabili sul sito www.develey.it/brand/kikkoman.

La ricetta

Tartare di Manzo

Ingredienti per 4 persone:

• 480 g polpa di manzo

• 30 g salsa di soia Kikkoman

• 250 g stracciatella classica

• 10 g succo di limone

• 10 g capperi tritati

• 20 g olio evo

• Pepe e paprika dolce

Per la riduzione:

• 150 g salsa di soia Kikkoman

• 150 g acqua

• 50 g zucchero

• 1 spicchio d’aglio

• Profumi vari (alloro, salvia, rosmarino)

Preparazione:

Battere a coltello la carne e condirla con tutti gli ingredienti. Lasciare marinare almeno per 30 minuti. In un pentolino bollire la salsa di soia Kikkoman con acqua, zucchero e alloro. Ridurre il composto portandolo fino a circa 200 g. Unire il rosmarino, l’aglio e la salvia. Spegnere dopo alcuni minuti e filtrare. In un piatto fondo, mettere la stracciatella con un tocco di pepe. Sistemare al centro la tartare con l’aiuto di uno stampino. Condire con la riduzione di salsa di soia, gocce di olio al basilico e crostini di pane.

