Salse Orco, un packaging natalizio racconta i 110 anni di storia

Pubblicato il 15 novembre 2020 | 12:02

Maionese Orco, confezione natalizia

Anche pasta di acciughe e pasta di capperi a Natale per Orco

Le salse Orco, dalla tonnata alla sandwich

Lo chef box di Orco

Le pubblicità di Orco nel tempo

n Orco in tavola? I piatti diventano saporiti con la senape e le: un marchio nato nel 1911 a Varese. Una storia industriale centenaria protagonista di campagne pubblicitarie fuori dall'ordinario. Si possono fare dei regali per Natale grazie alle confezioni con immagini pubblicitarie vintage.Hanno una lunga storia da raccontare. Le senapi e le salse Orco mantengono la stessa ricetta da. Ideali per insaporire un toast, un panino, un’insalata o della carne, ma soprattutto poco caloriche. La senape Orco è realizzata con la varietà più pura e pregiata di semi di senape gialla e bruna del Canada. LaOrco è genuina, prodotta solo con olio di girasole, tuorlo d’uovo, succo di limone, un tocco di senape e conservante naturale.Per i più golosi Orco propone diverse salse, dalle classichefino a quelle più innovative, come la, lae la. Alla gamma vanno aggiunte due paste: lae quella diLa storia del marchio Orco risale al 1911 quando lo svizzero Federico Thomy fonda a Varese la Helvetia Spa, azienda di produzione di Surrogati del caffè. Nel 1923 la svolta: inaugura il nuovo reparto per la produzione della senape, secondo una antica ricetta delicata e aromatica. Affida il compito di trovare un nome-marchio per il nuovo prodotto al giovane francese pubblicitario Achille Mauzan, che, ispirato dalla natura piccante del prodotto, crea l’immagine "Orco Mangia-bene". Non solo. Progetta anche il vasetto della senape, prodotto con un vetro speciale dalla ditta vetraria Zignago.Nel 1951 in seguito alla scomparsa del fondatore, l’azienda passa alla famiglia Geiger che fa addolcire l’immagine dell’orco, iniziando l’espansione nel mercato. Nel ’53 nasce la maionese e nel ‘58 la Pasta di Acciughe in tubetto di alluminio: siamo in pieno boom economico e i prodotti devono essere pronti all’uso.Nel 1982 Helvetia viene rilevata dalla famiglia dei fratelli Corno, industriali brianzoli del settore food. La capacità di innovare nel packaging per Orco è ai primi posti: ad esempio vanta il primato, lanciato nel 1996, di portare il formato delle salse monodose in confezioni da 15 g pronte all'uso.Per questopropone confezioni regalo con immagini pubblicitarie, che l'azienda ha utilizzato nel corso della sua storia centenaria.In vendita sul sito e-commerce di Orco: www.orco.it/shop.html