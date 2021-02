Tutto il sapore del sole nei nuovi sughi Barilla for Professionals

Pubblicato il 05 febbraio 2021 | 10:27

C

’è una gustosa novità per la ristorazione professionale: i nuovi, disponibili nel. Barilla for Professionals è il nuovo marchio globale del Gruppo Barilla per tutti i prodotti dedicati al mondo Horeca e pensati per lo sviluppo del mercato del fuori casa, con particolare attenzione alle esigenze dei professionisti della ristorazione e dell’ospitalità.I nuovi sughi rossi Barilla for Professionals hanno. Sono prodotti con: pomodori, basilico e cipolle. Sono senza aggiunta di conservanti, senza Ogm e senza glutine. Sono stati studiati e pensati per essere utilizzati in più modi, per facilitare o valorizzare le creazioni dei professionisti della ristorazione nelle loro cucine. La loro versatilità consente utilizzi diversi seguendo la tradizione culinaria italiana:. Inoltre, permettono di affrontare le nuove esigenze degli operatori professionali causate dall’emergenza Covid-19, offrendo un aiuto concreto nei processi di cucina e facilitando la preparazione dei piatti per il nuovo canale home delivery I nuovi sughi Barilla for Professionals sono disponibili in due ricettazioni classiche, alla base della gastronomia mediterranea:. La grafica della confezione è innovativa e valorizza il contenuto e le sue caratteristiche premium, oltre a prestarsi per successivi utilizzi anche per l’abbigliaggio dei locali in stile industrial-food, secondo le nuove tendenze architettoniche. Il collo è termoformato con codice EAN dedicato e contiene 3 latte da 2,5 kg vendibili singolarmente.Anche Barilla for Professionals con i suoi nuovi sughi rossi è perfettamente in linea con la missione aziendale “”, poiché questa nuova gamma ha un corretto profilo nutrizionale, è realizzata con materie prime provenienti da filiere sostenibili ed ha un packaging riciclabile al 100%.Per informazioni: www.barillafoodservice.it