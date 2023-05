Unilever Food Solutions con il Fondo di Crostacei per ricette dal sapore di mare

Unilever Food Solutions presenta il Fondo di Crostacei Knorr Professional, brand storico dal 1838, pensato per lo chef che vuole arricchire il sapore dei propri piatti a base di pesce e crostacei con un prodotto di qualità, facile da usare e sempre disponibile.

Il Fondo di Crostacei Knorr Professional in pasta, disponibile in confezioni da 1 kg, è un’ottima base, pronta in pochi minuti, senza coloranti, conservanti e senza glutammato monosodico aggiunto. Con gamberetti ed estratto di astice dona un gusto ricco a spaghetti allo scoglio, risotti, zuppe e secondi piatti di pesce e crostacei.

Zuppa di pesce alla paesana con cipollotto, preparata con Fondo di Crostacei Knorr Professional

La preparazione del fondo è facile e veloce. Basta diluire 80 grammi in 1 litro di acqua e fare sobbollire per circa due minuti, il tempo necessario per ottenere il risultato desiderato.

La resa è di 12,5 litri per una confezione di 1 kg. Sul sito www.unileverfoodsolutions.it sono tantissime le ricette di pesce con le quali provare il nuovo Fondo di Crostacei: “Ravioli all’aragosta con tartare di gamberi e noci pecan”, “Risotto allo scoglio” e la tradizionale “Zuppa di pesce alla paesana con cipollotto”, tutta da gustare.

Risotto allo scoglio, preparata con Fondo di Crostacei Knorr Professional

Ravioli all'aragosta con tartare di gamberi e noci pecan, preparata con Fondo di Crostacei Knorr Professional

Knorr Professional ha pensato anche al packaging. È infatti il primo brand globale a utilizzare plastica food grade. Il pack che contiene il Fondo di Crostacei è realizzato con materiale sicuro, di qualità e dalle alte prestazioni.

La pratica dimensione e il formato impilabile aiutano a standardizzare l’ordine e lo stoccaggio in cucina e in frigorifero. Si tratta di confezioni utilizzabili all’infinito, in cucina (per riscaldare, per congelare, per bagnomaria) e in dispensa (per conservare).

